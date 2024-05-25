Σαράντα τρεις από τους επιβαίνοντες της πτήσης της Singapore Airlines που έχασε απότομα ύψος κατά τη διάρκεια των αναταράξεων, εξακολουθούν να νοσηλεύονται στην Μπανγκόκ τέσσερις ημέρες μετά το ατύχημα, ανακοίνωσε σήμερα νοσοκομείο της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης.

Οι 43 επιβάτες νοσηλεύονται σε τρία διαφορετικά νοσοκομεία της Μπανγκόκ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το νοσοκομείο Samitivej Srinakarin.

Στο Samitivej Srinakarin, όπου βρίσκονται 34 από τους ασθενείς, οι επτά νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας--τρεις Αυστραλοί, δύο Μαλαισιανοί, ένας Βρετανός και ένας Νεοζηλανδός--αναφέρει η ανακοίνωση.

Ανάμεσα στους άλλους 27 ασθενείς που επέβαιναν στην πτήση και νοσηλεύονται σε αυτό το νοσοκομείο περιλαμβάνονται οκτώ Βρετανοί, έξι Αυστραλοί, πέντε Μαλαισιανοί και δύο Φιλιππινέζοι, προσθέτει η ανακοίνωση.

Δύο άτομα πήραν εξιτήριο από το Samitivej Srinakarin, ενώ άλλα δύο από το νοσοκομείο Samitivej Sukhumvit μεταφέρθηκαν στο Samitivej Srinakarin, για να βρίσκονται μαζί με συγγενείς τους που νοσηλεύονται, σημειώνεται.

Την Πέμπτη, ο διευθυντής του Samitivej Srinakarin είπε στους δημοσιογράφους ότι 22 ασθενείς έφεραν τραύματα στην σπονδυλική τους στήλη και έξι έχουν υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αλλά κανενός δεν απειλείται η ζωή του.

Το αεροσκάφος, τύπου Boeing 777-300ER, το οποίο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Λονδίνου, Χίθροου, και κατευθυνόταν προς τη Σιγκαπούρη, προσγειώθηκε τελικά στην Μπανγκόκ, πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης.΄Ενας 73χρονος Βρετανός επιβάτης έχασε τη ζωή του πιθανόν από ανακοπή.

Το αεροσκάφος μετέφερε συνολικά 211 επιβάτες και 18 μέλη του πληρώματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

