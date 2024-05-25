Οι υπουργοί Οικονομικών και οι κεντρικοί τραπεζίτες της Ομάδας των 7 (G7) θα ζητήσουν από το Ισραήλ να διατηρήσει τις σχέσεις τραπεζικής ανταπόκρισης μεταξύ ισραηλινών και παλαιστινιακών τραπεζών προκειμένου να επιτρέψουν τη συνέχιση ζωτικής σημασίας συναλλαγών, εμπορίου και υπηρεσιών, σύμφωνα με προσχέδιο ανακοίνωσης στο οποίο είχε πρόσβαση το Reuters σήμερα.

Η ανακοίνωση, που θα δημοσιοποιηθεί στο τέλος της συνάντησης των υπουργών Οικονομικών και των κεντρικών τραπεζιτών της G7 που συνεδριάζουν στη βόρεια Ιταλία, ζητά επίσης από το Ισραήλ «να αποδεσμεύσει παρακρατηθέντα έσοδα εκκαθάρισης προς την Παλαιστινιακή Αρχή, λόγω των επιτακτικών δημοσιονομικών αναγκών».

«Καλούμε το Ισραήλ να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες τραπεζικής ανταπόκρισης μεταξύ ισραηλινών και παλαιστινιακών τραπεζών θα παραμείνουν σε ισχύ, ώστε να συνεχιστούν οι ζωτικής σημασίας χρηματοοικονομικές συναλλαγές και το κρίσιμης σημασίας εμπόριο και οι υπηρεσίες», σύμφωνα με το προσχέδιο της ανακοίνωσης.

Η ανακοίνωση απηχεί την προειδοποίηση που εξέπεμψε την Πέμπτη η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζάνετ Γέλεν, η οποία είπε ότι η αποτυχία ανανέωσης μιας τραπεζικής παραίτησης που θα λήξει σύντομα θα κόψει μια κρίσιμη σανίδα σωτηρίας για τα παλαιστινιακά εδάφη εν μέσω μιας καταστροφικής σύγκρουσης στη Γάζα.

Οι υπουργοί Οικονομικών και οι κεντρικοί τραπεζίτες της G7 ζητούν επίσης την άρση ή χαλάρωση άλλων μέτρων «που επηρέασαν αρνητικά το εμπόριο για να αποφευχθεί η περαιτέρω επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης στη Δυτική Όχθη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

