Ξεκίνησαν για ακόμη μία φορά οι προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρία στη Γάζα καθώς οι προηγούμενες διαπραγματεύσεις έπεσαν στο κενό.

Ο επικεφαλής της CIA Μπιλ Μπερνς αναμενόταν να συναντηθεί με Ισραηλινούς εκπροσώπους στο Παρίσι σε μια προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, ανέφερε δυτική πηγή προσκείμενη στο θέμα, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δέχθηκε την Παρασκευή τον πρωθυπουργό του Κατάρ και τους υπουργούς Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου και της Ιορδανίας «για να πιέσουν για κατάπαυση του πυρός», σύμφωνα με το Κάιρο.

Η γαλλική προεδρία ανέφερε ότι είχαν συνομιλίες για τον πόλεμο της Γάζας και τους τρόπους δημιουργίας ενός παλαιστινιακού κράτους δίπλα στο Ισραήλ.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, μίλησε επίσης με τον υπουργό Πολέμου του Ισραήλ Μπένι Γκαντζ για νέες προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας και το άνοιγμα εκ νέου της συνοριακής διέλευσης της Ράφα, ανέφερε η Ουάσιγκτον.

Οι συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός με μεσολαβητές ΗΠΑ, Αίγυπτο και Κατάρ έληξαν λίγο μετά την έναρξη της επιχείρησης στη Ράφα από το Ισραήλ, αν και το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου αυτή την εβδομάδα είπε ότι το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο ζήτησε από την ισραηλινή αντιπροσωπεία «να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για την επιστροφή των ομήρων» αναφέρει το AFP.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.