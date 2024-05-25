Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, συνάντησε, σήμερα στην Ρώμη, τον πρωθυπουργό της Παλαιστινιακής Αρχής, Μοχάμεντ Μουστάφα.

Σε ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης υπογραμμίζεται ότι «η Ιταλίδα πρωθυπουργός επιβεβαίωσε την στήριξη σε όλες τις προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη, για μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός, για την απελευθέρωση όλων των ομήρων που βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς και για ένα άλμα ποιότητας σε ό,τι αφορά την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό της Γάζας». Παράλληλα, «υπογραμμίσθηκε η δυναμική συμβολή της Ιταλίας υπέρ του άμαχου πληθυσμού της Γάζας και μέσω περαιτέρω χρηματοδοτήσεων της πρωτοβουλίας «Food for Gaza».

Κατά την συνομιλία, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης, «η Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε εκ νέου στην ανάγκη επανεκκίνησης πολιτικής διαδικασίας η οποία να οδηγήσει σε μια ειρήνη διαρκείας, που να βασιστεί στην λύση των δυο κρατών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

