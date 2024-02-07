Προϋπόθεση η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους για την αποκατάσταση των σχέσεων με το Ισραήλ, λέει το Ριάντ

Με διευκρινιστική ανακοίνωση που εξέδωσε η Σαουδική Αραβία απέναντι στις δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων περί θετικών μηνυμάτων από την πλευρά του Ριάντ για τη συνέχιση των συνομιλιών με το Ισραήλ για την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων, διαμηνύει ότι αποτελεί προϋπόθεση η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

Ειδικότερα, η Σαουδική Αραβία έχει πει στις ΗΠΑ ότι δεν θα υπάρχουν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, εκτός εάν αναγνωριστεί ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με την Ανατολική Ιερουσαλήμ, αναφέρει το Ριάντ

Το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας ανέφερε επίσης σε δήλωση σήμερα το πρωί ότι η «επιθετικότητα» στη Λωρίδα της Γάζας πρέπει να σταματήσει.

Χθες, ο εκπρόσωπος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι δήλωσε ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν έλαβε θετικά σχόλια ότι η Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ ήταν πρόθυμοι να συνεχίσουν τις συζητήσεις.

Το βασίλειο εξέδωσε τη δήλωση για να επιβεβαιώσει τη σταθερή του θέση στην Ουάσιγκτον για το παλαιστινιακό ζήτημα υπό το φως των σχολίων που αποδίδονται στον Κίρμπι, ανέφερε το υπουργείο της Σαουδικής Αραβίας.

Πριν από την σύγκρουση, η Σαουδική Αραβία βρισκόταν σε συνομιλίες για την εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ με αντάλλαγμα ένα αμυντικό σύμφωνο των ΗΠΑ και ένα μη στρατιωτικό πυρηνικό πρόγραμμα.



Πηγή: skai.gr

