Περισσότεροι από 100.000 επιβάτες εκτιμάται ότι επηρεάζονται σήμερα από την απεργία του προσωπικού εδάφους της Lufthansa, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 04:00 τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της συνδικαλιστικής οργάνωσης Ver.di, στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις πάνω από τους μισούς εργαζόμενους, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και στο αεροδρόμιο του Μονάχου.

Στην 27ωρη απεργία συμμετέχουν ακόμη εργαζόμενοι στα αεροδρόμια του Βερολίνου και του Αμβούργου. Ομαλά διεκπεραιώνεται το πτητικό πρόγραμμα στο Ντίσελντορφ. Συνολικά, η Lufthansa έχει ήδη ακυρώσει περίπου το 80-90% των περίπου 1000 πτήσεών της που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα.

Η γερμανική αεροπορική εταιρία κάλεσε τους πελάτες της να μην μεταβαίνουν στα αεροδρόμια εφόσον η πτήση τους έχει ακυρωθεί, καθώς δεν υπάρχει προσωπικό εδάφους για να τους εξυπηρετήσει. Όσοι επρόκειτο να ταξιδέψουν εντός Γερμανίας και μπορούν να φθάσουν στον προορισμό τους σιδηροδρομικώς, μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τον σκοπό αυτό το αεροπορικό τους εισιτήριο.

Η απεργία λήγει αύριο στις 07:10, ωστόσο η κίνηση δεν αναμένεται να εξομαλυνθεί πριν από την Παρασκευή. Από τις κινητοποιήσεις δεν επηρεάζονται οι πτήσεις των υπόλοιπων εταιριών του Ομίλου της Lufthansa, Eurowings, Swiss, Austrian και Brussels Airlines.

Στην εν εξελίξει συλλογική διαπραγμάτευση, οι εργαζόμενοι διεκδικούν αυξήσεις 12,5% στους μισθούς ή τουλάχιστον 500 ευρώ μηνιαίως και εφάπαξ «αποζημίωση πληθωρισμού» ύψους 3000 ευρώ.

Ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων έχει προγραμματιστεί για τις 12 Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

