Με τον αριθμό των νεκρών να έχει υπερβεί τους 132, περισσότερες από 190 εστίες φωτιάς, εκατοντάδες χιλιάδες καμένες εκτάσεις και κατεστραμμένες περιουσίες, η Χιλή βιώνει την μεγαλύτερη φυσική καταστροφή με οποία ήρθε αντιμέτωπη μετά τον σεισμό του 2010. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Πρώτο Πρόγραμμα, ο πρέσβης της Ελλάδας στην χώρα, Ευστάθιος Παΐζης –Παραδέλλης, πλέον οι φωτιές βρίσκονται μάλλον υπό έλεγχο και οι προσπάθειες αυτή τη στιγμή επικεντρώνονται στο να γίνει καταγραφή των ζημιών, να ανευρεθούν σοροί και να παραδοθούν σε οικείους και να υπάρξει μια συνολική εικόνα της κατάστασης.

«Η αλήθεια είναι ότι η καταστροφή είναι μεγάλη. Πάνω από 100.000 στρέμματα τουλάχιστον στην περιοχή του Βαλπαραΐσο και Βίνια Ντελ Μαρ έχουν καεί, οι κατοικίες οι οποίες έχουν πληγεί με κάποιο τρόπο είναι περί τις 15.000, 35.000 άνθρωποι έχουν επηρεαστεί με τον ένα ή άλλο τρόπο. Είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη για τη συγκεκριμένη περιοχή, δεν υπάρχει αμφιβολία» ανέφερε ο κ. Παΐζης – Παραδέλλης.

Η κυβέρνηση προσπαθεί να δώσει ταχύ ρυθμό στην καταγραφή και ήδη έχουν αρχίσει και ανακοινώνουν μέτρα ανακούφισης για τους πληγέντες, σημείωσε ο Έλληνας πρέσβης, επισημαίνοντας πως θα πάρει καιρό η ανοικοδόμηση και η επιδιόρθωση των υποδομών, όσες βεβαίως μπορούν να επιδιορθωθούν. «Οι πρώτοι υπολογισμοί είναι ότι οι ζημιές είναι της τάξεως του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων» τόνισε.

Αυτήν την εποχή, η Χιλή διανύει τα μισά του καλοκαιριού, όπως είπε ο Έλληνας πρέσβης. «Ο Φεβρουάριος εδώ, είναι ο Αύγουστος ο δικός μας. Κατά συνέπεια, οι θερμοκρασίες αυτές δεν είναι ασυνήθιστες. Το ζήτημα είναι, υπάρχει ένα κύμα καύσωνα αλλά υπάρχει και μια παρατεταμένη ανομβρία τα τελευταία χρόνια, η οποία προφανώς έπαιξε και αυτή το δικό της ρόλο. Τώρα πολλά ερωτήματα υπάρχουν για το τι είναι αυτό που προκάλεσε τόσο μεγάλη καταστροφή. Από πλευράς Πυροσβεστικής εδώ και σαφώς από πλευράς κυβέρνησης υπάρχουν δηλώσεις ότι εμπλέκεται ο ανθρώπινος παράγοντας. (…) Ο Πρόεδρος έχει πει ότι υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας. Άλλοι, ωστόσο υπουργοί και η Πυροσβεστική η οποία έχει αναλάβει, έχουν κάνει σαφείς αναφορές για εμπρησμό. Φαίνεται ότι δεν είναι αβάσιμες αυτές οι καταγγελίες» είπε χαρακτηριστικά. Αρκετά από τα κτίσματα τα οποία κάηκαν ήταν σε καταπατημένες εκτάσεις, προσέθεσε ο Έλληνας πρέσβης.

«Η περιοχή του Βαλπαραΐσο έχει μια προϊστορία και υπάρχουν αρκετοί πρόχειροι καταυλισμοί οι οποίοι έχουν στηθεί από καταπατητές, περιοχές βεβαίως οι οποίες δεν έχουν καμία υποδομή και ήταν και αυτός ένας από τους λόγους που υπέστησαν όλες αυτές τις ζημιές. Δεν είναι απολύτως σίγουρο ότι πίσω από αυτό κρύβονται επιδιώξεις να καεί δάσος προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για κτίσιμο. Αλλά σίγουρα φαίνεται ότι κάποιοι “δεν πρόσεξαν πολύ τα σπίρτα που κουβαλούσαν”» συμπλήρωσε ο κ. Παΐζης – Παραδέλλης.

Το Βαλπαραΐσο ανέκαθεν ήταν το σημαντικότερο λιμάνι, έχει πολύ παλιά ιστορία αν και δεν είναι πλέον το πρώτο λιμάνι της χώρας εξήγησε ο Έλληνας πρέσβης. Η Βίνια ντελ Μαρ είναι αδελφή πόλη του Βαλπαραΐσο και μάλιστα τα όρια των δύο πόλεων είναι, πια, δυσδιάκριτα. «Δεν είναι τόσο το πρόβλημα ότι έχει καταπατηθεί το δάσος προκειμένου να κτιστούν άναρχα οι πόλεις, ο αστικός ιστός δηλαδή των δύο αυτών πόλεων δεν παρουσιάζει πρόβλημα. Το πρόβλημα έγκειται στην περιφέρεια. Όπως είπα, σε αυτούς τους καταυλισμούς που είναι καταπατημένες περιοχές.(…) Ένα από τα προβλήματα ήταν ότι υπήρχαν πυρκαγιές, εστίες σε δυσπρόσιτες δασικές περιοχές. Άλλο πρόβλημα ήταν, ότι γειτονιές οι οποίες υπέστησαν ζημιές ήταν πυκνοκατοικημένες και δεν είχαν και όλον αυτό τον σχεδιασμό για την εκκένωση αυτών των περιοχών» ανέφερε ακόμα.

«Μέσα σε όλο το δράμα το οποίο τουλάχιστον έχουμε ότι δεν προκύπτει μέσα στην Ελληνική κοινότητα να έχει πληγεί κάποια περιουσία ή κάποιος άνθρωπος. Είμαστε σε επικοινωνία με το άμισθο προξενείο μας στο Βαλπαραΐσο και απ’ ό,τι μας μεταφέρουν, το ελληνικό στοιχείο εκεί δεν έχει υποστεί κάποιες ζημιές» επισήμανε ο κ. Παΐζης – Παραδέλλης.

Μάλιστα ανέφερε και ένα ενδιαφέρον στοιχείο που αφορά την πυρόσβεση στην Χιλή. «Η Πυροσβεστική εδώ πέρα αποτελείται αποκλειστικά από εθελοντές. Όλα τα πυροσβεστικά τμήματα της χώρας αποτελούνται από εθελοντές. Δεν υπάρχουν επαγγελματίες πυροσβέστες εδώ πέρα. Στη συγκεκριμένη δε περίπτωση του Βαλπαραΐσο, έχουμε και την τιμή μία από τις παλαιότερες πυροσβεστικές ομάδες να ονομάζεται, από το 2019, Ελλάδα. Είναι ένας πυροσβεστικός σταθμός από το 1866, ένας από τους παλαιότερους που έχει η πόλη. Οι πυροσβέστες φέρουν την ελληνική σημαία στην στολή τους και είναι από τους πιο σεβαστούς και πιο δραστήριους πυροσβεστικούς σταθμούς του Βαλπαραΐσο και βεβαίως είχαν ενεργό ρόλο στην κατάσβεση των πυρκαγιών αυτών».

