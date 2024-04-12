Πρώτη δημόσια έξοδο για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον γιο του μετά τη διάγνωση της Κέιτ με καρκίνο

Την πρώτη τους δημόσια έξοδο έκαναν ο Πρίγκιπας Ουαλίαμ και ο μεγαλύτερος γιος τους, Πρίγκιπας Τζορτζ, μετά την ανακοίνωση της Κέιτ Μίντλετον ότι διαγνώσθηκε με καρκίνο. Πατέρας και γιος παρακολούθησαν μαζί τον ποδοσφαιρικό αγώνα της Άστον Βίλα.
Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ εμφανίστηκε χαμογελαστός και ευδιάθετος να χειροκροτεί στις εξέδρες του Villa Park στο Μπέρμιγχαμ, ενώ ο 10χρονος Τζορτζ φορούσε ένα κασκόλ με την επωνυμία Βίλα.
So wonderful to see Their Royal Highnesses #PrinceWilliam and #PrinceGeorge out at Villa this evening ❤️👑 pic.twitter.com/6IoIuHr7PJ— Royal Reporter Lydia (@PrinceGeorgeof1) April 11, 2024
Το ζευγάρι πανηγύρισε τη νίκη της ομάδας με 2-1 επί της Λιλ στον πρώτο αγώνα του προημιτελικού του Europa Conference League.
Σε κάποιο σημείο ο Ουίλιαμ φάνηκε να γυρίζει στον γιο του για να πει κάτι καθώς χειροκρότησε το γκολ του Ollie Watkins.
Αυτή είναι η πρώτη φορά που η οικογένεια εμφανίζεται δημόσια από τις 22 Μαρτίου, όταν η πριγκίπισσα της Ουαλίας αποκάλυψε ότι υποβάλλεται σε προληπτική χημειοθεραπεία, αφού οι γιατροί βρήκαν καρκίνο κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης επέμβασης στην κοιλιά.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.