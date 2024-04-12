Πρώτη δημόσια έξοδο για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον γιο του μετά τη διάγνωση της Κέιτ με καρκίνο

Την πρώτη τους δημόσια έξοδο έκαναν ο Πρίγκιπας Ουαλίαμ και ο μεγαλύτερος γιος τους, Πρίγκιπας Τζορτζ, μετά την ανακοίνωση της Κέιτ Μίντλετον ότι διαγνώσθηκε με καρκίνο. Πατέρας και γιος παρακολούθησαν μαζί τον ποδοσφαιρικό αγώνα της Άστον Βίλα.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ εμφανίστηκε χαμογελαστός και ευδιάθετος να χειροκροτεί στις εξέδρες του Villa Park στο Μπέρμιγχαμ, ενώ ο 10χρονος Τζορτζ φορούσε ένα κασκόλ με την επωνυμία Βίλα.

So wonderful to see Their Royal Highnesses #PrinceWilliam and #PrinceGeorge out at Villa this evening ❤️👑 pic.twitter.com/6IoIuHr7PJ — Royal Reporter Lydia (@PrinceGeorgeof1) April 11, 2024

Το ζευγάρι πανηγύρισε τη νίκη της ομάδας με 2-1 επί της Λιλ στον πρώτο αγώνα του προημιτελικού του Europa Conference League.

Σε κάποιο σημείο ο Ουίλιαμ φάνηκε να γυρίζει στον γιο του για να πει κάτι καθώς χειροκρότησε το γκολ του Ollie Watkins.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η οικογένεια εμφανίζεται δημόσια από τις 22 Μαρτίου, όταν η πριγκίπισσα της Ουαλίας αποκάλυψε ότι υποβάλλεται σε προληπτική χημειοθεραπεία, αφού οι γιατροί βρήκαν καρκίνο κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης επέμβασης στην κοιλιά.

