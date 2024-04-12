Kανονισμό που θα απαιτεί σχεδόν όλα τα νέα φορτηγά που θα πωλούνται από το 2040 να έχουν μηδενικές εκπομπές ρύπων ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο φιλικού περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα θα βοηθήσει τους ευρωπαίους κατασκευαστές να ανταγωνιστούν άλλους κατασκευαστές από άλλες ηπείρους. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα μειώσει τις ετήσιες εκπομπές CO2 από βαρέα οχήματα κατά 62% έως το 2050 σε σχέση με τις τιμές που υπήρχαν το 1990.

Ο κανονισμός εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πλέον, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από μεγάλα φορτηγά (συμπεριλαμβανομένων επαγγελματικών οχημάτων, όπως απορριμματοφόρα, ανατρεπόμενα οχήματα ή αναμεικτήρες σκυροδέματος) και λεωφορεία θα πρέπει να μειωθούν κατά 45% για το διάστημα 2030-2034, 65% για το 2035-2039 και 90% από το 2040 και έπειτα.

Έως το 2030, τα νέα αστικά λεωφορεία θα πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές τους κατά 90% και να μετατραπούν σε οχήματα μηδενικών εκπομπών έως το 2035. Τίθενται, επίσης, στόχοι μείωσης των εκπομπών για τα ρυμουλκούμενα (7,5%) και τα ημιρυμουλκούμενα (10%) από το 2030. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επανεξετάσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων έως το 2027.

Ο κανονισμός απαιτεί επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τα συνθετικά καύσιμα για φορτηγά. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει την υποβολή πρότασης για την εγγραφή βαρέων επαγγελματικών οχημάτων που θα λειτουργούν μόνο με ηλεκτρονικά καύσιμα εντός του επόμενου έτους.

«Οι ευρωπαίοι κατασκευαστές φορτηγών έχουν τώρα έναν σαφή οδικό χάρτη προς την παραγωγή μόνον οχημάτων μηδενικών εκπομπών. Οι κυβερνήσεις της ΕΕ έχουν ήδη στόχους χρέωσης που θα επιτρέψουν τη μετάβαση. Ο κανονισμός είναι ένας συμβιβασμός που δίνει την ευκαιρία σε ένα κλάδο που ρυπαίνει να γίνει πράσινος. Η μακροπρόθεσμη επενδυτική βεβαιότητα θα βοηθήσει τους κατασκευαστές να αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό. Δεν πρέπει να εκτρέπονται σε αδιέξοδες τεχνολογίες για φορτηγά, όπως τα βιοκαύσιμα και τα ηλεκτρονικά καύσιμα, που δεν μπορούν να ανταγωνιστούν ως προς την απόδοση και το κόστος» ανέφερε μεταξύ άλλων ο διευθυντής του τμήματος βαρέων οχημάτων της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεταφορών και Περιβάλλοντος (T&E), Fedor Unterlohner.

Η T&E εκτιμά ότι οι στόχοι της ΕΕ θα έχουν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον το 31% των νέων φορτηγών και λεωφορείων που πωλούνται το 2030 να έχουν μηδενικές εκπομπές και περισσότερα από τα τρία τέταρτα (77%) το 2040. Εξετάζοντας τον συνολικό στόλο, προβλέπεται ότι το 30% από τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα στην Ευρώπη θα έχουν μηδενικές εκπομπές έως το 2040.

Πηγή: skai.gr

