Ο ρωσικός στρατός ανέφερε ότι κατέρριψε κατά τη διάρκεια της νύχτας 32 ουκρανικά drones πάνω από την Μόσχα και από πολλές ρωσικές περιοχές, την επομένη της σφοδρότερης αεροπορικής επίθεσης που εξαπέλυσε στην Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Τα drones αναχαιτίστηκαν από τη ρωσική αεροπορική άμυνα πάνω από τις δυτικές ρωσικές περιοχές Μπριάνσκ, Οριόλ και Κουρσκ κοντά στα ουκρανικά σύνορα καθώς και πάνω από την περιοχή της Μόσχας, τόνισε σήμερα το πρωί το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Οι ουκρανικές επιθέσεις αυτές έρχονται μετά από κύματα ρωσικών επιθέσεων σε πόλεις σε όλη την Ουκρανία, που άφησαν τουλάχιστον 31 νεκρούς και 152 τραυματίες στη μεγαλύτερη επίθεση με drones και πυραύλους που βίωσε η χώρα στον 22μηνο πόλεμο, όπως ανέφεραν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

