To Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε νέες πωλήσεις όπλων στο Ισραήλ, παρακάμπτοντας το Κογκρέσο

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε νέες πωλήσεις όπλων στο Ισραήλ, αξίας δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρακάμπτοντας το Κογκρέσο.

Η υπηρεσία του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας που είναι αρμόδια για τις πωλήσεις όπλων στο εξωτερικό, η DSCA (Defense Security Cooperation Agency), ανέφερε ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν αποφάσισε ότι «υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης που απαιτεί την άμεση πώληση στην κυβέρνηση του Ισραήλ» όπλων, αξίας περίπου 147,5 εκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς την εξέταση του Κογκρέσου που απαιτείται για τέτοιες πωλήσεις.

Η απόφαση αυτή είναι «υπέρ των συμφερόντων εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ», υπογράμμισε η υπηρεσία.

Ο Μπλίνκεν παρέκαμψε το Κογκρέσο και στις 9 Δεκεμβρίου για να επιτρέψει την πώληση όπλων στο Ισραήλ, το οποίο βρίσκεται σε πόλεμο με την Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

