Πρόσκληση στα παιδιά της Ελλάδας να ζωγραφίσουν για τα παιδιά της Παλαιστίνης

Η διπλωματική αντιπροσωπεία της Παλαιστίνης εκφράζει τη βαθύτατη εκτίμηση και ευγνωμοσύνη της σε όλους τους φίλους της στην Ελλάδα και τα παιδιά της Ελλάδας για τις πρωτοβουλίες υποστήριξης και αλληλεγγύης με τα παιδιά της Παλαιστίνης.

«Τους ευχαριστούμε που κατέθεσαν λουλούδια και κεριά μπροστά από την πρεσβεία, και για την αποστολή ζωγραφιών, ποιημάτων, επιστολών, καθώς και για τη συμμετοχή τους σε ειρηνικές συγκεντρώσεις και σχολικές εκδηλώσεις» σημειώνεται σε ανακοίνωσή της.

Με την ευκαιρία των Χριστουγέννων, η Διπλωματική Αντιπροσωπεία της Παλαιστίνης καλεί τα παιδιά από όλη την Ελλάδα να ζωγραφίσουν για τα παιδιά της Γάζας. «Οι ζωγραφιές θα χρησιμοποιηθούν ως εξώφυλλο για τις Χριστουγεννιάτικες ευχές μας φέτος» επισημαίνεται και προστίθεται: «Όλες οι ζωγραφιές θα σταλούν στην Παλαιστίνη ως ένδειξη υποστήριξης και αλληλεγγύης με τα παιδιά της Παλαιστίνης, από τους Έλληνες φίλους τους, και μερικές θα επιλεγούν για τις ευχετήριες κάρτες. Οι ζωγραφιές πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2023, με e-mail στη διεύθυνση: info@embassypalestine.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση της Πρεσβείας: Μαραθωνοδρόμων 31, Τ.Κ. 15452, Π. Ψυχικό, Τ.Θ.: 65037, Αθήνα-Ελλάδα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

