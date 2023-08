Προς τις νοτιοανατολικές ακτές των ΗΠΑ κατευθύνεται η Idalia - Η Φλόριντα μετρά τις πληγές της

Η Φλόριντα άρχισε σήμερα να αποτιμά τις ζημιές που άφησε πίσω του η Idalia εξαιτίας του οποίου σημειώθηκαν εκτεταμένες πλημμύρες, ενώ συνεχίζει την καταστροφική του πορεία προς τις νοτιοανατολικές ακτές των ΗΠΑ.

Αφού πέρασε από τη Φλόριντα, η Idalia υποβαθμίστηκε σε τροπική καταιγίδα προτού πλήξει τη γειτονική πολιτεία Τζόρτζια, συνοδευόμενη από καταρρακτώδεις βροχές, με το ύψος της βροχής να φτάνει έως και τα 25 εκατοστά. Η άνοδος των υδάτων απειλεί τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών, ενώ έχουν σημειωθεί και διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Σήμερα το πρωί περισσότερα από 310.000 νοικοκυριά στη Φλόριντα, τη Τζόρτζια και τη Νότια Καρολίνα εξακολουθούσαν να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με τον ειδικευμένο ιστότοπο PowerOutage.us.

Η τροχαία της Φλόριντα ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ξεχωριστά δυστυχήματα νωρίς χθες Τετάρτη που οφείλονταν στις ισχυρές βροχοπτώσεις, προτού όμως η Idalia φτάσει στην πολιτεία.

Οι υπηρεσίες διάσωσης θα χρειαστούν χρόνο για να εκτιμήσουν την έκταση των ζημιών στις απομονωμένες περιοχές, η πρόσβαση στις οποίες είναι δύσκολη λόγω της πτώσης δέντρων ή την άνοδο των υδάτων, προειδοποίησαν οι αρχές.

Η Idalia έφτασε χθες Τετάρτη στις 07:45 τοπική ώρα στη Φλόριντα συνοδευόμενος από ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα που έφτανε τα 215 χιλιόμετρα την ώρα και προκάλεσε την άνοδο των υδάτων έως και κατά 5 μέτρα σε κάποιες παράκτιες περιοχές, επεσήμανε το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC) στο Μαϊάμι.

Όταν έπληξε τη Φλόριντα ήταν τυφώνας κατηγορίας 3 στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ- Σίμπσον, όμως στη συνέχεια η έντασή του μειώθηκε. Όταν έφτασε στη Τζόρτζια και τη Νότια Καρολίνα η ταχύτητα των ανέμων μειώθηκε περίπου στα 100 χιλιόμετρα την ώρα.

«Υπάρχουν ακόμη πολλές πλημμυρισμένες περιοχές στην πόλη», τόνισε ο Μπεν Άλμκβιστ διευθυντής αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων του Τσάρλεστον, πρωτεύουσας της Νότιας Καρολίνας μιλώντας στο CNN.

Οι αρχές αναμένουν σημαντική βελτίωση των καιρικών συνθηκών από σήμερα το πρωί, τοπική ώρα.

«Όλα αναμένεται να βελτιωθούν μόλις περάσουν τα μεσάνυκτα της Τετάρτης», προέβλεψε ο Ρον Μοράλες, της μετεωρολογικής υπηρεσίας με έδρα το Τσάρλεστον.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο Ιντάλια αναμένεται να ολοκληρώσει την πορεία του στον Ατλαντικό Ωκεανό στη διάρκεια της σημερινής ημέρας.

Μέλη της Εθνοφρουράς διέσωσαν εγκλωβισμένους στα οχήματά τους οδηγούς στις κομητείες Τέιλορ και Ερνάντο, στη Φλόριντα, ενώ άλλες ομάδες διέσχιζαν τους πλημμυρισμένους δρόμους στο Σεντ Πίτερσμπεργκ με βάρκες σώζοντας δεκάδες ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί στα σπίτια τους.

Αντίστοιχες διασώσεις με βάρκες πραγματοποιήθηκαν και στη Τζόρτζια.

Ωστόσο η Idalia ήταν λιγότερο καταστροφική και φονική από τον τυφώνα Ίαν, μια καταιγίδα κατηγορίας 5 που έπληξε τη Φλόριντα τον Σεπτέμβριο του 2022 προκαλώντας τον θάνατο 150 ανθρώπων, σύμφωνα με τα στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης.

Εξάλλου όλες οι γέφυρες στις πληγείσες περιοχές της Φλόριντα παραμένουν άθικτες και οι 52 σχολικές περιφέρειες που είχαν αναστείλει τα μαθήματα ανακοίνωσαν ότι σήμερα οι μαθητές θα επιστρέψουν κανονικά στα σχολεία τους.

#UPDATE on What is now Tropical Storm #Idalia here at Ocean Isle Beach in North Carolina #flooding from Storm Surge has crested. Low tide will occur at 3:02am EST hopefully we have seen the worst. Winds currently at 20MPH pic.twitter.com/YguyZfxS2s