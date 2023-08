Η Idalia συνεχίζει το καταστροφικό της πέρασμα από τη Φλόριντα - Ξεκίνησε ο απολογισμός τον ζημιών

Συνεχίζει την καταστροφική της πορεία η τροπική καταιγίδα Idalia η οποία έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής το θάνατο δύο πολιτών και μεγάλες καταστροφές σε πολλές κομητείες της Φλόριντα. Οι καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν μεγάλο μέρος της νοτιοανατολικής ακτής μέχρι σήμερα το βράδυ, καθώς η Idalia συνεχίζει να «σαρώνει» τα πάντα στο πέρασμά της με ισχυρούς ανέμους σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS).

Ωστόσο, έχει αποδυναμώθηκε και συνεχίζει να εξασθενεί καθώς ταξιδεύει στα νοτιοανατολικά, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων.

Η Idalia έπεσε στην ακτή του Κόλπου της Φλόριντα νωρίς την Τετάρτη ως τυφώνας κατηγορίας 3, καθιστώντας τον, τον ισχυρότερο τυφώνα που έπεσε στην περιοχή Big Bend εδώ και περισσότερα από 125 χρόνια. Πλημμύρες αναμένονται επίσης σε περιοχές στη Βόρεια Καρολίνα την Πέμπτη, σημείωσε το NWS στην τελευταία του ενημέρωση.

Η Idalia βρίσκεται αυτή τη στιγμή 15 μίλια βορειοδυτικά του Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας ενώ οι έντονες βροχοπτώσεις, οι θυελλώδεις άνεμοι και η απειλή για ανεμοστρόβιλους θα συνεχιστούν στα ανατολικά τμήματα της Καρολίνας.

Πολλοί δρόμοι είναι προς το παρόν κλειστοί σε όλο το Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας, καθώς έχουν πλημμυρίσει σημείωσε η αστυνομία σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Τετάρτης με τις Αρχές να καλούν τους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους.

Το Συμβούλιο Επιτρόπων της κομητείας Σίτρους στη Φλόριντα εξέδωσε υποχρεωτική απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 22:00 έως τις 6:00 μ.μ. τοπική ώρα, απαγορεύοντας όλα τα ταξίδια εντός της ζώνης εκκένωσης Α, ανέφερε το γραφείο του σερίφη της κομητείας σε δήλωση την Τετάρτη.

Την ίδια ώρα, οι προσπάθειες αποκατάστασης των ζημιών από την Idalia έχουν ήδη ξεκινήσει και θα συνεχιστούν «για άγνωστο χρονικό διάστημα», ανέφερε το γραφείο του σερίφη.

Τα καταφύγια έκτακτης ανάγκης έχουν προγραμματιστεί να κλείσουν την Πέμπτη και ορισμένα κυβερνητικά γραφεία και υπηρεσίες θα ξαναρχίσουν να λειτουργούν κανονικά.

24 hours after Hurricane #Idalia hit Florida, take a look at the effects of the Category 3 storm in cities like Sarasota, Tampa, and Port Charlotte.



Sending love and prayers to all to be safe and get recovery help needed quickly!



