«Δεν υπάρχει ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε σήμερα ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν «πολλές δυσκολίες» τις οποίες αντιμετωπίζουν οι άμαχοι στον παλαιστινιακό θύλακα που βρίσκεται υπό ολοκληρωτικό πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Το Ισραήλ «διευκολύνει την προώθηση της ανθρωπιστικής βοήθειας», δήλωσε ο συνταγματάρχης Μόσε Τέτρο, υπεύθυνος για τη Γάζα του οργάνου του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας αρμόδιου για τις πολιτικές υποθέσεις στα Παλαιστινιακά Εδάφη.

«Ξέρουμε πως η κατάσταση των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας δεν είναι εύκολη», πρόσθεσε.

Το Ισραήλ βομβάρδισε εκ νέου χθες την πόλη της Γάζας όπου μαίνονται μάχες στο έδαφος ανάμεσα σε Ισραηλινούς στρατιώτες και μαχητές ης Χαμάς, ωθώντας χιλιάδες αμάχους να διαφύγουν προς το νότιο τμήμα του πολιορκούμενου παλαιστινιακού θύλακα.

Έπειτα από βομβαρδισμούς ενός και πλέον μήνα, εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, παραμένουν εγκλωβισμένοι στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, το τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα όπου ο ισραηλινός στρατός επικεντρώνει την επίθεσή του.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι από τα 2,4 εκατομμύρια κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας έχουν εκτοπιστεί από τον πόλεμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

