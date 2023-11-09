H καινοτόμα εξέλιξη της ψηφιακής οικονομίας προωθεί την ταχεία ανάπτυξη των βασικών τομέων της κινεζικής βιομηχανίας, σύμφωνα με τον Γκε Σου, υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Εθνικής Υπηρεσίας Προστασίας των Πνευματικών Δικαιωμάτων της Κίνας.

Το 2022, ο αριθμός των νέων πατεντών και εφευρέσεων που έλαβαν σχετικές άδειες σε αυτούς τους τομείς έφτασε στις 296.000, αντιστοιχώντας σε ποσοστό 42,6% επί του συνολικού αριθμού των πατεντών που εγκρίθηκαν, με μέση ετήσια αύξηση 22,6% από το 2016.

Ο αριθμός αυτός των νέων εγκεκριμένων πατεντών είναι κατά 1,5 φορές μεγαλύτερος από τις σχετικές άδειες που είχαν χορηγηθεί το 2016, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της παραπάνω αναφερόμενης υπηρεσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.