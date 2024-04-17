Δίκτυο διακίνησης μεταναστών το οποίο πωλούσε άδειες παραμονής σε εύπορους 'Αραβες και Κινέζους, εξάρθρωσε η αστυνομία της Γερμανίας, συλλαμβάνοντας δέκα υπόπτους.

Το «πολυτελές» κύκλωμα εξαρθρώθηκε μετά από ευρεία επιχείρηση σε οκτώ ομόσπονδα κρατίδια - στη Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία, το Σλέσβιγκ-Χολστάιν, την Έσση, τη Ρηνανία-Παλατινάτο, τη Βάδη-Βυρτεμβέργη, το Βερολίνο και τη Βαυαρία.- τις πρώτες πρωινές ώρες, με τη συμμετοχή1.000 αστυνομικών και δέκα εισαγγελέων

Η διεθνής συμμορία διακινητών "πολυτελείας" εκτιμάται ότι πωλούσε σε εύπορους 'Αραβες και Κινέζους άδειες παραμονής στη Γερμανία, έναντι ακόμη και 350.000 ευρώ, εκμεταλλευόμενη τους ειδικούς κανόνες που ισχύουν για εξειδικευμένο προσωπικό από το εξωτερικό.

Όπως μεταδίδει η BILD, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 350 τέτοιες συναλλαγές, με αντάλλαγμα πενταψήφια και εξαψήφια ποσά, ενώ υπάρχουν υποψίες για δωροδοκία υπαλλήλων των υπηρεσιών μετανάστευσης και για εμπλοκή δικηγορικών γραφείων στο κύκλωμα. Ήδη μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται δύο δικηγόροι από την Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία, όπου θεωρείται ότι βρισκόταν το επίκεντρο της δράσης της συμμορίας.

Σύμφωνα με την έκθεση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ), το 2022 καταγράφηκαν 5.000 περιπτώσεις διακίνησης αλλοδαπών, κατά 30% περισσότερες από το προηγούμενο έτος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.