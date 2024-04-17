Μπάιντεν: Τριπλασιασμός δασμών σε κινεζικό χάλυβα και το αλουμίνιο

Ο Τζο Μπάιντεν θέλει να τριπλασιάσει τους τελωνειακούς δασμούς στον κινεζικό χάλυβα και στο αλουμίνιο, με το σκεπτικό ότι είναι «αθέμιτος» ο ανταγωνισμός για τους Αμερικανούς εργαζομένους, σε μια νέα χειρονομία του προς την εργατική τάξη, εν μέσω της προεκλογικής εκστρατείας του.

Ο Λευκός Οίκος κατήγγειλε σήμερα «την πολιτική και τις επιδοτήσεις της Κίνας στις βιομηχανίες χάλυβα και αλουμινίου». Ο Μπάιντεν, που ελπίζει να επανεκλεγεί στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, ζήτησε από την εμπορική εκπρόσωπο της κυβέρνησής του (USTR) να εξετάσει το ενδεχόμενο τριπλασιασμού των δασμών, που σήμερα ανέρχονται στο 7,5% κατά μέσο όρο, που επιβάλλονται σε μέρος του εισαγόμενου χάλυβα και του αλουμινίου.

Ο Τζο Μπάιντεν θα βρίσκεται σήμερα στο Πίτσμπουργκ της Πενσιλβάνιας, μια πόλη με βαρύ βιομηχανικό παρελθόν, κατά τη δεύτερη ημέρα της περιοδείας του σε αυτήν την αμφίρροπη Πολιτεία. Ο Δημοκρατικός πρόεδρος θέλει να πείσει τους ψηφοφόρους ότι είναι ο καλύτερος σύμμαχος για τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα και θα επισκεφθεί το συνδικάτο των εργαζομένων στη μεταλλουργία (USW). Πρόσφατα εξασφάλισε την υποστήριξη του συνδικάτου αυτού, επειδή αντιτάχθηκε στην εξαγορά του αμερικανικού κολοσσού της σιδηρουργίας US Steel από την ιαπωνική Nippon Steel.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι ξεκινά έρευνα για τις «αθέμιτες πρακτικές της Κίνας στους τομείς της ναυπήγησης, των θαλάσσιων μεταφορών και της επιμελετειακής υποστήριξης». Η έρευνα ανατέθηκε στην εμπορική εκπρόσωπο (USTR) και είναι η απάντηση στο αίτημα συνδικαλιστικών οργανώσεων του τομέα οι οποίες υποστηρίζουν ότι η κινεζική πολιτική είναι «πολύ πιο επιθετική και παρεμβατική» από οποιαδήποτε άλλη χώρα.

Οι κατηγορίες αυτές «αντικατοπτρίζουν αυτά που έχουμε ήδη δει σε άλλους τομείς» σχολίασε η εμπορική εκπρόσωπος Κάθριν Τάι, δεσμευόμενη ότι θα ερευνήσει πλήρως και σε βάθος το θέμα.

«Ο χάλυβας είναι ένα βασικό υλικό για την εθνική βιομηχανία ναυπηγικής», ανέφερε ο Λευκός Οίκος. «Ο χάλυβας που παράγεται στις ΗΠΑ παραμένει ουσιώδης για την οικονομική και εσωτερική ασφάλειά μας», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι «τα αμερικανικά προϊόντα υψηλής ποιότητας ανταγωνίζονται με εκείνα που είναι τεχνητά φτηνά και παράγονται με υψηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα».

Οι ανακοινώσεις αυτές έρχονται με φόντο την έντονη αντιπαλότητα με την Κίνα, παρά τον ανανεωμένο διάλογο μεταξύ των δύο χωρών και τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάρτησης των ΗΠΑ από την κινεζική βιομηχανία.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν επικαλείται «τις εντεινόμενες ανησυχίες σύμφωνα με τις οποίες οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές της Κίνας, κυρίως το γεγονός ότι η αγορά πλημμύρισε με χάλυβα που πωλείται σε τιμή χαμηλότερη από εκείνη της αγοράς, διαστρεβλώνουν την παγκόσμια αγορά της ναυπηγικής βιομηχανίας και τον ανταγωνισμό».

Οι ανησυχίες όσον αφορά την υπερπροσφορά της κινεζικής βιομηχανίας μετάλλων εντάθηκαν μετά την επιβράδυνση του κινεζικού τομέα κατασκευών, γεγονός που απελευθέρωσε μεγάλο όγκο προϊόντων για εξαγωγή. Λόγω της επιβράδυνσης του κατασκευαστικού τομέα, της ατμομηχανής της ανάπτυξής της, η Κίνα επιδοτεί μαζικά ορισμένες βιομηχανίες, παρά τη μειωμένη διεθνή ζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγορεί το Πεκίνο ότι διαστρεβλώνει την αγορά της, πλημμυρίζοντάς την με φτηνά προϊόντα – και όχι μόνο με μέταλλα. Στη Λατινική Αμερική, ο τομέας ανησυχεί επίσης και ζητά να φορολογούνται οι εισαγωγές.

Η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζάνετ Γέλεν, μία εβδομάδα μετά την επίσκεψή της στο Πεκίνο, συναντήθηκε χθες, Τρίτη, στην Ουάσινγκτον με τον Κινέζο ομόλογό της, στο πλαίσιο της εαρινής συνόδου του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Συζητήθηκε και πάλι το θέμα της υπερπαραγωγής της Κίνας.

Η αμερικανική κυβέρνηση λέει ότι έχουν διπλασιαστεί οι επενδύσεις για νέα εργοστάσια στις ΗΠΑ από τον Ιανουάριο του 2021 και δημιουργήθηκαν περίπου 80.000 θέσεις εργασίας στον τομέα αφότου ανέλαβε την προεδρία ο Τζο Μπάιντεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

