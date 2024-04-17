Λογαριασμός
Σεισμός 6,3 Ρίχτερ στην Ιαπωνία

Σεισμός στα νότια της χώρας 

Σεισμός στην Ιαπωνία

Σεισμική δόνηση της τάξης των 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη νότια Ιαπωνία, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC).

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 11.14 μ.μ. τοπική ώρα (5.14 μ.μ. ώρα Ελλάδος), εντοπίζεται 16 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Uwajima.

Το εστιακό βάθος του εκτιμάται στα 40 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.

