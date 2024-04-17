Σεισμός στην Ιαπωνία

Σεισμική δόνηση της τάξης των 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη νότια Ιαπωνία, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC).
Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 11.14 μ.μ. τοπική ώρα (5.14 μ.μ. ώρα Ελλάδος), εντοπίζεται 16 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Uwajima.
Το εστιακό βάθος του εκτιμάται στα 40 χιλιόμετρα.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.
🔔#Earthquake (#地震) M6.3 occurred 16 km W of #Uwajima (#Japan) 7 min ago (local time 23:14:47). More info at:— EMSC (@LastQuake) April 17, 2024
📱https://t.co/IbUfG7TFOL
🌐https://t.co/VPuwE99UTf
🖥https://t.co/4wJtzJf0tI pic.twitter.com/NXoDpbCqRs
- Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Καιρός για ευρωπαϊκή αφύπνιση, άμυνα και ασφάλεια
- Φόβοι για την υγεία του φυλακισμένου Ρώσου αντιφρονούντα Καρά-Μουρζά, κατά την μεταγωγή του από τη Σιβηρία στη Μόσχα
- Καναδάς: Διάσημη φώκια ελέφαντας ταξίδεψε 126 μίλια για να βρεθεί ξανά στην αγαπημένη της πόλη (Φωτογραφίες)
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.