Προφυλακίζονται οι τρεις ηγέτες του αποτυχημένου πραξικοπήματος στη Βολιβία

Οι τρεις φερόμενοι ως ηγέτες του αποτυχημένου στρατιωτικού πραξικοπήματος στη Βολιβία προφυλακίστηκαν για έξι μήνες με απόφαση της δικαιοσύνης, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή η εισαγγελία.

Ο πρώην επικεφαλής του βολιβιανού γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας στρατηγός Χουάν Χοσέ Σούνιγα, ο αντιναύαρχος Χουάν Άρνες και ο Αλεχάντρο Ιράολα, πρώην επικεφαλής μηχανοκίνητης ταξιαρχίας, θα παραμείνουν υπό κράτηση σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στην περιφέρεια της Ελ Άλτο, πόλης κοντά στην πρωτεύουσα Λα Πας, ενόσω διενεργούνται έρευνες σε βάρος τους.

«Η προσωρινή κράτηση που διατάχθηκε από τον δικαστή δημιουργεί χωρίς καμιά αμφιβολία προηγούμενο και αποτελεί καλή ένδειξη ως προς το η έρευνα να μπορέσει να συνεχίσει να προχωρά», έκρινε ο εισαγγελέας Σέσαρ Σίλες.

Οι τρεις ανώτατοι αξιωματικοί, οι οποίοι κατηγορούνται πως είχαν την πρόθεση να ανατρέψουν τον εκλεγμένο πρόεδρο Λουίς Άρσε, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για τρομοκρατία και συμμετοχή σε ένοπλη εξέγερση εναντίον του κράτους, σύμφωνα με τον ίδιο εισαγγελικό λειτουργό.

Οι κατηγορίες επισύρουν ποινές ως και 20 ετών κάθειρξης, σημείωσε ο εισαγγελέας στην κρατική τηλεόραση.

Συνολικά 21 πρόσωπα, στρατιωτικοί εν ενεργεία και εν αποστρατεία και πολίτες, έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας για την απόπειρα πραξικοπήματος, κατά τη διάρκεια της οποίας στρατιώτες, με την υποστήριξη αρμάτων μάχης, πολιόρκησαν το προεδρικό μέγαρο για ώρες, προτού εντέλει υποχωρήσουν.

Ο στρατηγός Σούνιγα υποστήριξε πως ενήργησε κατά διαταγή του προέδρου, ο οποίος κατ’ αυτόν του ζήτησε να σκηνοθετηθεί η απόπειρα πραξικοπήματος προκειμένου «να αυξηθεί η δημοτικότητά του».

Ο κ. Άρσε από την πλευρά του το διέψευσε κατηγορηματικά: «Πώς μπορεί κανείς να διατάξει ή να σχεδιάσει πραξικόπημα σε βάρος του εαυτού του; (...) Ενήργησε ιδία βουλήσει».

Με αυτό το αποτυχημένο στρατιωτικό πραξικόπημα, η Βολιβία εισήλθε σε νέα περίοδο πολιτικών αναταράξεων, με φόντο σοβαρή οικονομική κρίση.

Οι προεδρικές εκλογές στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, που θα διεξαχθούν το 2025, δημιουργούν ορέξεις, την ώρα που επικρατεί δυσαρέσκεια στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων και πολλοί πολίτες αγανακτούν για την άνοδο των τιμών και τις ελλείψεις σε μια χώρα οι ορυκτοί πόροι της οποίας, ειδικά το αέριο και το λίθιο, προξενούν ενδιαφέρον στο εξωτερικό.

Κάτι περισσότερο από έναν χρόνο προτού ολοκληρωθεί η θητεία του, που άρχισε το 2020, ο κ. Άρσε έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα.

Ειδικά στο πολιτικό πεδίο, καθώς μερίδα του κόμματός του, του Κινήματος προς τον Σοσιαλισμό (MAS), παραμένει πιστή στον πρώην πρόεδρο Έβο Μοράλες (2006-2019), ο οποίος θέλει να είναι ο υποψήφιος της παράταξης που δημιούργησε.

Ο Έβο Μοράλες, ο πρώτος αυτόχθων που έγινε αρχηγός του κράτους και κυβέρνησε για τρεις θητείες, εννοεί να επιστρέψει στην εξουσία παρότι απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου του το απαγορεύει, διότι άσκησε περισσότερες θητείες απ’ ό,τι προβλέπει ο θεμελιώδης νόμος. Απόφαση που ο ενδιαφερόμενος αντικρούει, χαρακτηρίζοντας τη «πολιτική».

Ο κ. Μοράλες ζήτησε χθες να αρχίσει να διενεργείται έρευνα, αμφισβητώντας την επίσημη εκδοχή των γεγονότων: «Ξεκινά πραξικόπημα, υπουργοί κόβουν βόλτες χαρωποί στην πλατεία Μουρίγιο, ακουμπούν τα άρματα μάχης· πραξικόπημα χωρίς ούτε έναν τραυματία, χωρίς ούτε έναν πυροβολισμό, χωρίς ούτε έναν θάνατο», πέταξε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Κάλεσε ακόμη τους υποστηρικτές του να κινητοποιηθούν για να υπερασπιστούν τη δημοκρατία, χωρίς να αναφερθεί ποτέ ονομαστικά στον κ. Άρσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

