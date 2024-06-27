Απόπειρα πραξικοπήματος στη Βολιβία: Αποχωρούν οι στρατιωτικές δυνάμεις - Συνελήφθη ο στρατηγός Σούνιγα 

Οι στρατιωτικές δυνάμεις που περικύκλωσαν το προεδρικό μέγαρο της Βολιβίας άρχισαν να αποχωρούν από την περιοχή, ενώ ο πρόεδρος Λουίς Άρσε διόρισε νέα ηγεσία στις ένοπλες δυνάμεις μετά την «απόπειρα πραξικοπήματος».

Η νεοδιορισθείσα στρατιωτική διοίκηση διέταξε τους στρατιώτες που ακολούθησαν τον στρατηγό Χουάν Χοσέ Σούνιγα στο προεδρικό μέγαρο να επιστρέψουν στις βάσεις τους, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στο κέντρο της πρωτεύουσας Λα Πας.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βολιβίας κατήγγειλε «επίθεση εναντίον της δημοκρατικής σταθερότητας» στη χώρα.

Συνελήφθη ο στρατηγός Σουνίγα

Με εντολή του εισαγγελέα ο στρατηγός Χουάν Χοσέ Σουνίγα, ο ενορχηστρωτής της απόπειρας πραξικοπήματος, συνελήφθη, ενώ η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει ποινική έρευνα εναντίον του στρατηγού ως επικεφαλής της καταγγελλόμενης «απόπειρας πραξικοπήματος» στη Βολιβία. Μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρο με ποιες ποινές θα βρεθεί αντιμέτωπος.

Η εξέγερση ήρθε μετά από μήνες εντάσεων, με τις οικονομικές δυσκολίες και τις διαμαρτυρίες να κλιμακώνονται, καθώς οι δύο πολιτικοί ηγέτες - ο Άρσε και ο άλλοτε σύμμαχός του, ο αριστερός πρώην πρόεδρος Έβο Μοράλες - μάχονταν για τον έλεγχο του κυβερνώντος κόμματος.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με το Associated Press, η απόπειρα καθαίρεσης του εν ενεργεία προέδρου φάνηκε να στερείται ουσιαστικής υποστήριξης, και ακόμη και οι αντίπαλοι του Άρσε υπερασπίστηκαν τη δημοκρατία, καταδικάζοντας την εξέργεση.

Πηγή: skai.gr

