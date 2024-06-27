Ο πρώην αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού της Βολιβίας, Χουάν Χοσέ Σούνιγα (Juan Jose Zuniga), είναι ο άνθρωπος πίσω από την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος χθες στη Βολίβια.

Μαζί με τον πρώην αρχηγό του Πολεμικού Ναυτικού της Βολιβίας, Χουάν Αρνεζ Σαλβαδόρ, και με δεκάδες τεθωρακισμένα οχήματα, περικύκλωσαν χθες την έδρα της κυβέρνησης, στην κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας Λα Πας, ενώ ένα τανκ εισέβαλε στην είσοδο του προεδρικού μεγάρου, με βαριά οπλισμένους στρατιώτες να το ακολουθούν.

Ο πρώην αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού της Βολιβίας, Χουάν Αρνεζ Σαλβαδόρ

Μιλώντας από την πλατεία πριν από την επίθεση στο προεδρικό μέγαρο, ο Σούνιγα δήλωσε ότι «η χώρα μας δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο έτσι. Σταματήστε να καταστρέφετε, σταματήστε να φτωχαίνετε τη χώρα μας, σταματήστε να ταπεινώνετε τον στρατό μας», τονίζοντας ότι έχει την υποστήριξη του κόσμου.

Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα, ο Σούνιγα ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος ο πρόεδρος της Βολιβίας του είχε ζητήσει να κάνει το πραξικόπημα για να τονώσει τη δημοτικότητά του, εν μέσω των συνεχιζόμενων πολιτικών και οικονομικών εντάσεων στη Βολιβία.

«Συλλαμβάνεστε, στρατηγέ»

Μόλις έγιναν αντιληπτές οι προθέσεις πραξικοπήματος, η κυβέρνηση κάλεσε τον λαό να βγει στον δρόμο και να υπερασπιστεί τη δημοκρατία.

Μέσα στο προεδρικό μέγαρο ο Σούνιγα ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον πρόεδρο της Βολιβίας, Λουίς Άρσε, ο οποίος του είπε: «Είμαι ο αρχηγός σου και σε διατάζω να αποσύρεις τους στρατιώτες σου. Δεν θα επιτρέψω αυτή την ανυπακοή».

Λίγο αργότερα η αστυνομία συνέλαβε τον στρατηγό και τους συνεργάτες του για «απόπειρα πραξικοπήματος».

In a press conference, Bolivian authorities announce the arrest of former army commander Juan José Zúñiga, who they say led an attempted coup d'état today, and former commander of the Bolivian Navy, Juan Arnéz Salvador. pic.twitter.com/uEu15ZjQWN — Kawsachun News (@KawsachunNews) June 27, 2024

Εικόνες που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Βολιβίας δείχνουν τον Σούνιγα να οδηγείται σε αστυνομικό όχημα. «Είστε υπό κράτηση, στρατηγέ», του είπε ο υφυπουργός Εσωτερικών Τζόνι Αγκιλέρα.

Στη συνέχεια ο Σούνιγα οδηγήθηκε στην έδρα ειδικής μονάδας της αστυνομίας για να ανακριθεί από την εισαγγελία, η οποία τον κατηγορεί για τρομοκρατία και ένοπλη εξέγερση.

Ο πρώην αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού της Βολιβίας, Χουάν Χοσέ Σούνιγα, την στιγμή της σύλληψής του

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, περιστοιχισμένος από στρατιώτες, ο στρατηγός Χουάν Χοσέ Σούνιγα υποστήριξε ότι στόχος ήταν η «αναδόμηση της δημοκρατίας». και αναφέρθηκε σε «μια πραγματική δημοκρατία… Όχι αυτή των λίγων, όχι λίγων αφεντάδων που κυβερνούν τη χώρα για 30 ή 40 χρόνια».

Ο πρόεδρος Λουίς Άρσε έσπευσε να διορίσει νέα ηγεσία στις ένοπλες δυνάμεις, ενώ το Ανώτατο Δικαστήριο κατήγγειλε «επίθεση εναντίον της δημοκρατικής σταθερότητας» στη χώρα.

Η νεοδιορισθείσα στρατιωτική διοίκηση διέταξε τους στρατιώτες που ακολούθησαν τον στρατηγό Σούνιγα στο προεδρικό μέγαρο να επιστρέψουν στις βάσεις τους, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στο κέντρο της βολιβιανής πρωτεύουσας.

Ποιος είναι ο Σούνιγα και η διαμάχη του με τον Εβο Μοράλες

Ο Βολιβιανός στρατιωτικός καριέρας διορίστηκε διοικητής του Στρατού τον Νοέμβριο του 2022, με διάταγμα του Προέδρου Αρσε.

Πριν από αυτή τη θέση, ο Σούνιγα υπηρέτησε ως συνταγματάρχης του συντάγματος REIM-23 Max Toledo και αργότερα ως Επιτελάρχης και Ταξίαρχος.

Η καριέρα του Σούνιγα έχει σημαδευτεί από διαμάχες. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως συνταγματάρχης, κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση 2,7 εκατομμυρίων μπολιβιάνος προοριζόταν για κοινωνικά προγράμματα, με αποτέλεσμα την επταήμερη φυλάκιση.

Στις 24 Ιουνίου 2024, λίγες ημέρες πριν την απόπειρα πραξικοπήματος, ο στρατηγός δήλωσε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της Βολιβίας θα συλλάβουν τον πρώην Πρόεδρο Έβο Μοράλες εάν ήταν υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2025.

Χαρακτήρισε τον Μοράλες «προδότη» , τον κατηγόρησε ότι σχεδίαζε επανάσταση κατά της σημερινής κυβέρνησης και υποστήριξε ότι το Σύνταγμα της Βολιβίας απαγορεύει στον Μοράλες να επιστρέψει στην εξουσία.

Οι στρατιωτικοί «είναι ο ένοπλος βραχίονας της χώρας και θα υπερασπιστούμε το Σύνταγμα με κάθε κόστος», είχε προσθέσει. Αυτή η διακήρυξη οδήγησε στην απόλυσή του, από τον στρατηγό στις 25 Ιουνίου.

Προηγουμένως, ο Μοράλες είχε κατηγορήσει προηγουμένως τον στρατηγό ότι διοικεί τη οργάνωση Pachajcho, που φέρεται να εμπλέκεται σε ένα «μαύρο σχέδιο» για την εξάλειψη των ηγετών της παραγωγής κόκας και των πολιτικών αντιπάλων, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Μοράλες.

Το κυβερνών κόμμα στη Βολιβία, το Κίνημα προς τον Σοσιαλισμό (MAS), είναι βαθιά διχασμένο μεταξύ του Άρσε και του Μοράλες, οι οποίοι στο παρελθόν ήταν σύμμαχοι, αλλά πλέον αντίπαλοι ενόψει των εκλογών του 2025.

Ο Μοράλες διεκδικεί το χρίσμα του MAS για να είναι υποψήφιος του κόμματος στις εκλογές, ενώ ο Άρσε ακόμη δεν έχει ανακοινώσει επισήμως την υποψηφιότητά του.

