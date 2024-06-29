Ο Ζορντάν Μπαρντελά, ο 28χρονος επικεφαλής της Εθνικής Συσπείρωσης, υποσχέθηκε προεκλογικά ότι θα μειώσει τη συνεισφορά της Γαλλίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατά «2 έως 3 δισεκατομμύρια ευρώ».

Ωστόσο, η υπόσχεση του Μπαρντελά στερείται αλήθειας. Ο πολυετής προϋπολογισμός της ΕΕ συμφωνείται μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις που απαιτούν ομοφωνία μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Ο επόμενος προϋπολογισμός της ΕΕ θα τεθεί σε ισχύ το 2028.

Η γαλλική ακροδεξιά έχει διδαχθεί από το βιβλίο της Θάτσερ, αναφέρει χαρακτηριστικά το Politico. Η πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μάργκαρετ Θάτσερ, εξασφάλισε την πρώτη δημοσιονομική «επιστροφή» για το Ηνωμένο Βασίλειο τη δεκαετία του 1980, γεγονός που αποτέλεσε επιχείρημα μεταξύ των ευρωσκεπτικιστών ηγετών.

Τι είναι η «επιστροφή» (rebate);

Αφορά στο ποσό που συνεισφέρει μία χώρα στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Οι συνεισφορές στον πολυετή προϋπολογισμό του μπλοκ βασίζονται στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ) κάθε χώρας. Εάν μια χώρα πετύχει «επιστροφή» - και δεν είναι σύνηθες φαινόμενο - οι άλλες 26 κυβερνήσεις πρέπει να την καλύψουν, συνεισφέροντας με υψηλότερες πληρωμές.

Το προβλέπουν οι συνθήκες της ΕΕ;

Η απάντηση είναι αρνητική. Αρχικά επρόκειτο για μια άτυπη συμφωνία μεταξύ της Θάτσερ και άλλων ηγετών της ΕΕ στη σύνοδο κορυφής του Fontainebleau το 1984. Έκτοτε, δημοσιονομικά συντηρητικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Κάτω Χωρών, της Σουηδίας και της Γερμανίας, εξασφάλισαν παρόμοια μεταχείριση κατά τις επόμενες διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό.

Θα μπορούσε ο Μπαρντελά να πετύχει μικρότερη συνεισφορά;

Θα ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα για τη Γαλλία. Οι λίγες χώρες που πέτυχαν «επιστροφές» στο παρελθόν μπόρεσαν να υποστηρίξουν ότι ακόμη και με τα αντικειμενικά κριτήρια οι πληρωμές τους στην ΕΕ ήταν πολύ μεγάλες. Όμως η Γαλλία επωφελείται ήδη πολύ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, με τον αγροτικό της τομέα να ανέρχεται σε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ.

Η «επιστροφή» δικαιολογείται με το σκεπτικό ότι η «συνεισφορά στην ΕΕ μιας χώρας είναι υπερβολική και συνεισφέρει πολύ περισσότερα χρήματα στον προϋπολογισμό από αυτά που λαμβάνει», δήλωσε η Eulalia Rubio από το Ινστιτούτο Jacques Delors.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει συναίνεση πως η Γαλλία αξίζει 'επιστροφή' χρημάτων, πρόσθεσε η Rubio, καθώς λαμβάνει σημαντικά ποσά από την ΕΕ με τη μορφή γεωργικών επιδοτήσεων και χρηματοδότησης σε φτωχότερες περιφέρειες.»

Πότε θα μπορούσε να θέσει το ζήτημα

Είναι απίθανο να πετύχει πολλά βραχυπρόθεσμα. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για ανακατανομή χρημάτων στον τρέχοντα προϋπολογισμό, ενώ ο νέος θα τεθεί σε ισχύ το 2028 όταν η Γαλλία θα έχει νέο πρόεδρο. Εξάλλου, οι χώρες της ΕΕ πιθανότατα θα πρέπει να συνεισφέρουν περισσότερα χρήματα στην ΕΕ για να πληρώσουν για πρόσθετες αμυντικές και πράσινες δαπάνες.

Η απαίτηση «επιστροφής» μπορεί να φέρει τη Γαλλία «σε πιο αδύναμη θέση στη διαπραγμάτευση του προϋπολογισμού», καθώς άλλες χώρες μπορεί να υποστηρίξουν τη μείωση των ευρέως αντιδημοφιλών γεωργικών επιδοτήσεων, εκτιμούν αναλυτές.

Γιατί έχουν σημασία τα σχόλια του Μπαρντελά;

Ο ακροδεξιός πολιτικός θεωρείται ο πιθανός πρωθυπουργός εάν το κόμμα του κερδίσει την πλειοψηφία στις εκλογές στις 7 Ιουλίου. Και, ως η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του μπλοκ, η Γαλλία ασκεί επιρροή στην ΕΕ.

Η Γαλλία ήταν παραδοσιακά υπέρ του να έχει η ΕΕ περισσότερα χρήματα παρά λιγότερα. Ωστόσο, ακόμα κι αν δεν πετύχει «επιστροφή», μια νίκη της Εθνικής Συσπείρωσης θα ανατρέψει ούτως ή άλλως την ευρύτερη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του μπλοκ.



Πηγή: skai.gr

