Δίκη των «Panama Papers»: Η δικαιοσύνη του Παναμά αθωώνει τους 28 κατηγορούμενους

Παναμαϊκό δικαστήριο αθώωσε χθες Παρασκευή 28 πρόσωπα που κατηγορούνταν για ξέπλυμα χρήματος, υπόθεση συνδεόμενη με την παναμαϊκή εταιρεία δικηγόρων Mossack Fonseca, επίκεντρο του διεθνούς σκανδάλου φοροδιαφυγής που έχει γίνει γνωστό με την ονομασία «Panama Papers».

Η πρόεδρος του δικαστηρίου Μπαλοΐσα Μαρκίνες «αθώωσε» και τα «28 πρόσωπα που κατηγορούνταν για παραβίαση της οικονομικής τάξης μέσω ξεπλύματος χρήματος» στην υπόθεση των ‘Panama Papers’», σύμφωνα με ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ), η οποία έφερε στο φως την υπόθεση, αθωώθηκαν όλοι οι κατηγορούμενοι, συμπεριλαμβανομένου του συνιδρυτή της δικηγορικής εταιρείας Γιούργκεν Μοσάκ (ο Ραμόν Φονσέκα απεβίωσε τον Μάιο).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

