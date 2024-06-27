Περίπου δώδεκα της Βολιβίας συνελήφθησαν μετά την απόπειρα πραξικοπήματος που έγινε χθες, δήλωσε σήμερα στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο κορυφαίος υπουργός, προσθέτοντας ότι στρατιωτικοί αντιμετωπίζουν κατηγορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ποινές κάθειρξης 15 έως 30 ετών.

Η βολιβιανή αστυνομία συνέλαβε τον πρώην αρχηγό του γενικού επιτελείου στρατού Χουάν Χοσέ Σούνιγα, ο οποίος κατηγορείται για «απόπειρα πραξικοπήματος».

Εικόνες που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Βολιβίας δείχνουν τον στρατηγό Σούνιγα να οδηγείται σε αστυνομικό αυτοκίνητο, αμέσως μετά από σύντομες δηλώσεις του σε δημοσιογράφους.

« Είστε υπό κράτηση, στρατηγέ », του είπε ο υφυπουργός Εσωτερικών Τζόνι Αγκιλέρα.

Βαριά στρατιώτες και άρματα μάχης είχαν αναπτυχθεί νωρίτερα στην κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας Λα Πας, περικυκλώνοντας την έδρα της κυβέρνησης.

Ώρες αργότερα στρατιωτικές δυνάμεις που είχαν περικυκλώσει το προεδρικό μέγαρο άρχισαν να αποχωρούν από την περιοχή, ενώ ο πρόεδρος Λουίς Άρσε διόρισε νέα ηγεσία στις ένοπλες δυνάμεις μετά την « απόπειρα πραξικοπήματος ».

Η νεοδιορισθείσα στρατιωτική διοίκηση διέταξε τους στρατιώτες που ακολούθησαν τον στρατηγό Σούνιγα στο προεδρικό μέγαρο να επιστρέψουν στις βάσεις τους, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στο κέντρο της πρωτεύουσας Λα Πας.

Ο Σούνιγα ενημερώθηκε το βράδυ της Τρίτης ότι αποπεμφθεί από τη θέση του καθώς η συμπεριφορά του «δεν ήταν σύμφωνη με το Σύνταγμα», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Εντουάρντο ντελ Καστίγιο σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Unitel.

Ο Σούνιγα αντέδρασε ήρεμα στη δήλωση αυτή, σύμφωνα με τον ντελ Καστίγιο.

« Όμως κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι την επόμενη μέρα, πριν από την επίσημη αλλαγή της σκυτάλης στις ενοπλες δυνάμεις, θα γινόταν απόπειρα πραξικοπήματος στη χώρα μας », είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

