Τζον Κέρι στο «Our Ocean Conference»: Απίστευτο το ρεκόρ της Ελλάδας στις ΑΠΕ - Συγχαρητήρια στον Μητσοτάκη

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τζον Κέρι, στη διάρκεια της ομιλίας του στην «Our Ocean Conference» ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για την πρόσκληση και τη διοργάνωση της 9ης διεθνής διάσκεψης, στη διάρκεια της οποίας αποφασίστηκε η ανάληψη 400 πρωτοβουλιών αξίας 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων .

Αυτό σημαίνει, όπως τόνισε ο Τζον Κέρι ότι συνολικά οι εννέα διασκέψεις με τελευταία αυτή έχει οδηγήσει στην παραγωγή 2500 πρωτοβουλιών αξίας 138 δισεκατομμυρίων δολαρίων συνολικά, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το 47% των νέων θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών στον πλανήτη είναι αποτέλεσμα της τελευταίας διάσκεψης.

Ο Τζον Κέρι συνεχάρη τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει επιτύχει ένα απίστευτο ρεκόρ στην παραγωγή ενέργειας αποκλειστικά μόνο από ανανεώσιμες πηγές για μεγάλο χρονικό διάστημα το περασμένο καλοκαίρι.

Μεταξύ άλλων, ο Τζον Κέρι ανέφερε ότι «είμαστε εδώ για να δράσουμε ως παγκόσμιοι πολίτες για να προστατέψουμε τον πλανήτη γιατί αυτό που καταστρέφει τον πολίτη είναι επιλογή μας».



