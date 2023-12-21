Ελβετία: Μεγάλη πυρκαγιά σε αγρόκτημα, σκοτώθηκαν περισσότερες από 500 αγελάδες και μοσχάρια

Περισσότερα από 500 ζώα, κυρίως αγελάδες και μοσχάρια, σκοτώθηκαν όταν ξέσπασε μια τεράστια πυρκαγιά σε αγρόκτημα, στην κοινότητα Μποτένς της δυτικής Ελβετίας, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ένας άνθρωπος που κατοικούσε στο κτίριο, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς, αγνοείται, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας του καντονιού Βο.

Όταν έφτασαν στο σημείο οι πυροσβέστες, οι ιδιοκτήτες κατάφεραν να βγάλουν από τον στάβλο καμιά πενηνταριά από τα ζώα του κοπαδιού, καθώς και μερικά αγροτικά μηχανήματα που φυλάσσονταν στον ίδιο χώρο.

Οι αρχές ενημερώθηκαν για την πυρκαγιά γύρω στις 03.35 (ώρα Ελλάδας) και στην περιοχή έσπευσε μεγάλος αριθμός πυροσβεστικών οχημάτων με δύναμη 60 πυροσβεστών.

Ένας γείτονας που μίλησε στον ενημερωτικό ιστότοπο «24 Heures» είπε ότι «άκουγε τα ζώα να μουγκανίζουν τη νύχτα, ήταν φριχτό».

Κάποια από τα ζώα υπέστησαν πολύ σοβαρά εγκαύματα ή δηλητηριάστηκαν από τους καπνούς και χρειάστηκε να τους γίνει ευθανασία.

Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται.

Πηγή: skai.gr

