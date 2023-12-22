Λογαριασμός
Μακελειό στην Πράγα: Το κίνητρο του δράστη αναζητούν οι αρχές - «Περνούσε από κάθε αίθουσα για να δει αν υπήρχαν και άλλοι να πυροβολήσει»

Ο 24χρονος δράστης περνούσε από κάθε τάξη του πανεπιστήμίου για να διαπιστώσει αν υπήρχαν και άλλα άτομα που ίσως του είχαν ξεφύγει

τσεχία

Το κίνητρο της επίθεσης του 24χρονου Ντέιβιντ Κόζακ που άνοιξε πυρ εντός του πανεπιστημίου του Καρόλου αναζητούν οι Αρχές της Τσεχίας.

Ο δράστης άνοιξε πυρ στο κέντρο της Πράγας το μεσημέρι της Πέμπτης σκοτώνοντας 15 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 25, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες περνούσε από κάθε τάξη του πανεπιστήμίου για να διαπιστώσει αν υπήρχαν και άλλα άτομα που ίσως του είχαν ξεφύγει.

τσεχια

«Περνούσε από κάθε τμήμα για να δει αν υπήρχαν άνθρωποι για να τους πυροβολήσει», δήλωσε στην εφημερίδα Guardian ο Jakob Weizman φοιτητής και αυτόπτης μάρτυρας.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως χρησιμοποίησε καρέκλες και θρανία για να φράξει την πόρτα της τάξης στην οποία είχαν κρυφτεί μαζί με έναν καθηγητή όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί.

τσεχια

Ο ένοπλος άνοιξε πυρ στους διαδρόμους και τις αίθουσες διδασκαλίας του κτιρίου, προφανώς σκότωσε τυχαία, ενώ το προσωπικό και οι φοιτητές χρησιμοποιούσαν έπιπλα για να τον εμποδίσουν να μπει.

Σημειώνεται πως στα θύματα, τα οποία δεν έχουν ακόμη κατονομαστεί, είναι και ο πατέρας του ένοπλου.

τσεχια

Εθνικό πένθος στην Τσεχία

Το Σάββατο στην Τσεχία έχει κηρυχτεί ημέρα εθνικού πένθους. Ο πρόεδρος της Τσεχίας Πετρ Πάβελ έκανε έκκληση για ενότητα και δήλωσε ότι οι δολοφονίες δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να διαδοθούν fake news. Παράλληλα εξέφρασε τη «μεγάλη θλίψη» και τον «θυμό του για την εντελώς αχρείαστη» απώλεια ζωής.

τσεχία

Τα δραματικά πλάνα που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ανθρώπους να κρέμονται από την εξωτερική προεξοχή του κτιρίου του πανεπιστημίου πριν πηδήξουν σε άλλο μέρος της στέγης αρκετά μέτρα πιο κάτω. Ακούγονται και πυροβολισμοί.

Σε ένα ξεχωριστό βίντεο, φαίνονται τρομαγμένα πλήθη να φεύγουν από την ιστορική γέφυρα του Καρόλου της πόλης, ένα σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο.

Σκότωσε και τον πατέρα του

Ο 24χρονος Ντέιβιντ Κόζακ λίγες ώρες νωρίτερα είχε πυροβολήσει και σκοτώσει και τον πατέρα του στο χωριό του Χοστούν, περίπου 20 χιλιόμετρα από την Πράγα.

Μάλιστα η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο να έχει σκοτώσει ακόμα δύο άτομα πριν το μακελειό στην πρωτεύουσα της Τσεχίας.

«Πάντα ήθελα να σκοτώσω κάποιον»

Σύμφωνα με τη daily mail, ο 24χρονος ήταν επιμελής μαθητής, με διακρίσεις, βραβεία και καθαρό ποινικό μητρώο. Ο ίδιος κατείχε πτυχίο ιστορίας και ευρωπαϊκών σπουδών και συνέχισε με μεταπτυχιακό, με επίκεντρο την ιστορία της Πολωνίας. Ωστόσο είχε ψυχολογικά προβλήματα και ήταν νόμιμος κάτοχος όπλων.

Μάλιστα, μηνύματά του στο Telegram τις τελευταίες εβδομάδες αποκαλύπτουν το φρικτό σχέδιο που είχε στο μυαλό του.

Ο 24χρονος φοιτητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Καρόλου φαίνεται πως είχε παραπονεθεί για την «μίζερη ζωή» του και έγραψε, μεταξύ άλλων, ότι «πάντα ήθελε να σκοτώσει κάποιον».

Συγκεκριμένα, στις 10/12, ο δράστης έγραψε ότι «εμπνεύστηκε πολύ από την Αλίνα». Αναφερόταν στην 14χρονη Αλίνα Αφανασκίνα. Το κορίτσι πυροβόλησε και σκότωσε δύο ανθρώπους στο σχολείο της στη ρωσική πόλη Μπριάνσκ στις 7 Δεκεμβρίου και στη συνέχεια αυτοκτόνησε επίσης. «Αλλά η Αλίνα δεν σκότωσε αρκετούς ανθρώπους, θα το διορθώσω», είχε γράψει ο Κοζακ.

«Θέλω να κάνω επίθεση σε σχολείο και πιθανόν να αυτοκτονήσω. Η Αλίνα Αφανασκίνα με βοήθησε. Πάντα ήθελα να σκοτώνω, νόμιζα θα γίνω μανιακός στο μέλλον. Ήταν πιο επικερδές να κάνω μαζική επίθεση από κατά συρροήν. Κάθισα, περίμενα, ονειρεύτηκα» φέρεται να είχε γράψει μεταξύ άλλων.

«Υπήρχε μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών»

Σύμφωνα με τη daily mail που επικαλείται πηγές της αστυνομίας, ο αριθμός των νεκρών θα μπορούσε να ήταν πολύ μεγαλύτερος: «Υπήρχε μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών και αν η αστυνομία δεν είχε εισέλθει εγκαίρως στο κτίριο, ο δράστης δεν θα ήταν νεκρός στην ταράτσα και θα υπήρχε πολλά περισσότερα θύματα».

Σημειώνεται πως οι ένοπλες επιθέσεις στην Τσεχία είναι σπάνιες. Τον Δεκέμβριο του 2019, ένας 42χρονος ένοπλος σκότωσε έξι άτομα σε αίθουσα αναμονής νοσοκομείου στην πόλη Οστράβα της ανατολικής Τσεχίας προτού τραπεί σε φυγή και αυτοπυροβοληθεί θανάσιμα, ενώ το 2015, ένας άνδρας πυροβόλησε θανάσιμα οκτώ άτομα και στη συνέχεια αυτοκτόνησε σε ένα εστιατόριο στο Uhersky Brod.

