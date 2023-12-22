Το κίνητρο της επίθεσης του 24χρονου Ντέιβιντ Κόζακ που άνοιξε πυρ εντός του πανεπιστημίου του Καρόλου αναζητούν οι Αρχές της Τσεχίας.

Ο δράστης άνοιξε πυρ στο κέντρο της Πράγας το μεσημέρι της Πέμπτης σκοτώνοντας 15 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 25, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες περνούσε από κάθε τάξη του πανεπιστήμίου για να διαπιστώσει αν υπήρχαν και άλλα άτομα που ίσως του είχαν ξεφύγει.

«Περνούσε από κάθε τμήμα για να δει αν υπήρχαν άνθρωποι για να τους πυροβολήσει», δήλωσε στην εφημερίδα Guardian ο Jakob Weizman φοιτητής και αυτόπτης μάρτυρας.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως χρησιμοποίησε καρέκλες και θρανία για να φράξει την πόρτα της τάξης στην οποία είχαν κρυφτεί μαζί με έναν καθηγητή όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί.

Ο ένοπλος άνοιξε πυρ στους διαδρόμους και τις αίθουσες διδασκαλίας του κτιρίου, προφανώς σκότωσε τυχαία, ενώ το προσωπικό και οι φοιτητές χρησιμοποιούσαν έπιπλα για να τον εμποδίσουν να μπει.

Σημειώνεται πως στα θύματα, τα οποία δεν έχουν ακόμη κατονομαστεί, είναι και ο πατέρας του ένοπλου.

Εθνικό πένθος στην Τσεχία

Το Σάββατο στην Τσεχία έχει κηρυχτεί ημέρα εθνικού πένθους. Ο πρόεδρος της Τσεχίας Πετρ Πάβελ έκανε έκκληση για ενότητα και δήλωσε ότι οι δολοφονίες δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να διαδοθούν fake news. Παράλληλα εξέφρασε τη «μεγάλη θλίψη» και τον «θυμό του για την εντελώς αχρείαστη» απώλεια ζωής.

Τα δραματικά πλάνα που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ανθρώπους να κρέμονται από την εξωτερική προεξοχή του κτιρίου του πανεπιστημίου πριν πηδήξουν σε άλλο μέρος της στέγης αρκετά μέτρα πιο κάτω. Ακούγονται και πυροβολισμοί.

Η στιγμή που ο φοιτητής #DavidKozak από το μπαλκόνι της σχολής πυροβολεί κατά των περαστικών.

Σύμφωνα με τον απολογισμό της αστυνομίας, έχουν καταγραφεί 15 νεκροί (ανάμεσά τους και ο δράστης) και 24 τραυματίες, 9 από τους οποίους νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. #Prague… pic.twitter.com/dnmJ0Z6KrE — Jho Low father (@JhoLowFather) December 22, 2023

Σε ένα ξεχωριστό βίντεο, φαίνονται τρομαγμένα πλήθη να φεύγουν από την ιστορική γέφυρα του Καρόλου της πόλης, ένα σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο.

Σκότωσε και τον πατέρα του

Ο 24χρονος Ντέιβιντ Κόζακ λίγες ώρες νωρίτερα είχε πυροβολήσει και σκοτώσει και τον πατέρα του στο χωριό του Χοστούν, περίπου 20 χιλιόμετρα από την Πράγα.

The gunmen who killed more than 15 people in #Prague has been identified as university student David Kozak. Gas bombs, ammunition + pyrotechnics were allegedly found in the basement of his house. Reports allege he had psychological problems pic.twitter.com/s9QhYRlieq — 𝙰𝚒 𝙽𝚎𝚠𝚜 𝚁𝚎𝚙𝚘𝚛𝚝 (@AiNewsRep) December 21, 2023

Μάλιστα η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο να έχει σκοτώσει ακόμα δύο άτομα πριν το μακελειό στην πρωτεύουσα της Τσεχίας.

«Πάντα ήθελα να σκοτώσω κάποιον»

Σύμφωνα με τη daily mail, ο 24χρονος ήταν επιμελής μαθητής, με διακρίσεις, βραβεία και καθαρό ποινικό μητρώο. Ο ίδιος κατείχε πτυχίο ιστορίας και ευρωπαϊκών σπουδών και συνέχισε με μεταπτυχιακό, με επίκεντρο την ιστορία της Πολωνίας. Ωστόσο είχε ψυχολογικά προβλήματα και ήταν νόμιμος κάτοχος όπλων.

Μάλιστα, μηνύματά του στο Telegram τις τελευταίες εβδομάδες αποκαλύπτουν το φρικτό σχέδιο που είχε στο μυαλό του.

Update Video: How david kozak, a lone gunman shot 15 people dead in Praguehttps://t.co/QdCaj3CJk0

Dodgers #WinterSolstice Samsonov #CloserThanThis #Canucks📷 Yankees Sammy #Flames1stGoal Super League Luke Littler UEFA #StormPia Rams #RebelMoon — japatravelguide (@japatravel6612) December 22, 2023

Ο 24χρονος φοιτητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Καρόλου φαίνεται πως είχε παραπονεθεί για την «μίζερη ζωή» του και έγραψε, μεταξύ άλλων, ότι «πάντα ήθελε να σκοτώσει κάποιον».

Συγκεκριμένα, στις 10/12, ο δράστης έγραψε ότι «εμπνεύστηκε πολύ από την Αλίνα». Αναφερόταν στην 14χρονη Αλίνα Αφανασκίνα. Το κορίτσι πυροβόλησε και σκότωσε δύο ανθρώπους στο σχολείο της στη ρωσική πόλη Μπριάνσκ στις 7 Δεκεμβρίου και στη συνέχεια αυτοκτόνησε επίσης. «Αλλά η Αλίνα δεν σκότωσε αρκετούς ανθρώπους, θα το διορθώσω», είχε γράψει ο Κοζακ.

David Kozak avait publié sur un canal Telegram un journal avant son passage à l'acte. Des personnes aussi tarées devraient être internées à vie.#Prague l Conseil Constitutionnel l #LoiImmogration l David Kozak l Brigitte Bardot l #Nahel l Aurélien Rousseau



➡️ Telegram :… pic.twitter.com/VeRpWPt6Kl — Kim Jong Un ᵖᵃʳᵒᵈⁱᵉ (@KimJongUnique) December 22, 2023

«Θέλω να κάνω επίθεση σε σχολείο και πιθανόν να αυτοκτονήσω. Η Αλίνα Αφανασκίνα με βοήθησε. Πάντα ήθελα να σκοτώνω, νόμιζα θα γίνω μανιακός στο μέλλον. Ήταν πιο επικερδές να κάνω μαζική επίθεση από κατά συρροήν. Κάθισα, περίμενα, ονειρεύτηκα» φέρεται να είχε γράψει μεταξύ άλλων.

«Υπήρχε μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών»

Σύμφωνα με τη daily mail που επικαλείται πηγές της αστυνομίας, ο αριθμός των νεκρών θα μπορούσε να ήταν πολύ μεγαλύτερος: «Υπήρχε μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών και αν η αστυνομία δεν είχε εισέλθει εγκαίρως στο κτίριο, ο δράστης δεν θα ήταν νεκρός στην ταράτσα και θα υπήρχε πολλά περισσότερα θύματα».

Σημειώνεται πως οι ένοπλες επιθέσεις στην Τσεχία είναι σπάνιες. Τον Δεκέμβριο του 2019, ένας 42χρονος ένοπλος σκότωσε έξι άτομα σε αίθουσα αναμονής νοσοκομείου στην πόλη Οστράβα της ανατολικής Τσεχίας προτού τραπεί σε φυγή και αυτοπυροβοληθεί θανάσιμα, ενώ το 2015, ένας άνδρας πυροβόλησε θανάσιμα οκτώ άτομα και στη συνέχεια αυτοκτόνησε σε ένα εστιατόριο στο Uhersky Brod.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.