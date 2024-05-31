Του Χρυσόστομου Τσούφη

Ολοκληρώνονται σήμερα και αναρτώνται στη συνέχεια οι νικητές σε 1200 συνολικά ηλεκτρονικές δημοπρασίες που για πρώτη φορά έγιναν φέτος για να καθοριστούν οι παραχωρησιούχοι.



Το γεγονός ότι κέρδισαν σήμερα την παραχώρηση για να εκμεταλλευτούν μια παραλία, δεν σημαίνει ότι αύριο θα χτυπήσουν την πόρτα τους οι ελεγκτές για να διαπιστώσουν αν είναι όλα καλώς καμωμένα. Θα υπάρξει όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις μια εύλογη περίοδος προσαρμογής η οποία όμως σύμφωνα με τις πληροφορίες του skai.gr θα ολοκληρωθεί περί τα μέσα Ιουνίου. Μετά για τους παραβάτες θα «βρέξει» πρόστιμα.



Πρόστιμα τα οποία ποικίλλουν ανάλογα με το είδος της παράβασης. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο μεταξύ των υποχρεώσεων των παραχωρησιούχων είναι:

Διασφάλιση ότι τουλάχιστον το 50% της παραλίας θα μένει ελεύθερο. Το εμβαδό κάθε παραχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500τ.μ.

Τα ομπρελοκαθίσματα να καταλαμβάνουν έως το 60% της παραχώρησης ή 30% για παραλίες σε περιοχές Natura. Θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 4 μέτρα από τη θάλασσα.

Η απόσταση μεταξύ των παραχωρήσεων να είναι 6 μέτρα τουλάχιστον

Ελεύθερη κι απρόσκοπτη πρόσβαση για το κοινό, ειδικές προβλέψεις για άτομα με αναπηρία

Ανάρτηση πινακίδας σε εμφανές σημείο με τις λεπτομέρειες της παραχώρησης

Ύπαρξη ναυαγοσώστη



Ποινές

Αυθαίρετη κατάληψη: επιβάλλεται σφράγιση και διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης στον χώρο που έχει καταληφθεί, ο χώρος σφραγίζεται με ταινία και απαγορεύεται η είσοδος και οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα σε αυτόν. Επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τετραπλάσιο του ανταλλάγματος της παραχώρησης και αποκλεισμός του παραβάτη από κάθε διαδικασία παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για πέντε χρόνια.

Υπέρβαση παραχώρησης: Για υπερβάσεις άνω του 30% προβλέπονται αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε δημοπρασίες για 5 έτη κι αναστολή λειτουργία της επιχείρησης. Για μικρότερες υπερβάσεις προβλέπονται πρόστιμα.

Παρεμπόδιση ελεύθερης πρόσβασης του κοινού: Πρόστιμα από 2.000€ έως 60.000€

Μεταβολές στο περιβάλλον: Ποινικές κυρώσεις



Ο έλεγχος των παραλιών θα γίνεται με 4 τρόπους:

Επιτόπιοι έλεγχοι: Μικτά κλιμάκια από ελεγκτές του Υπουργείου Οικονομικών, της Κτηματικής Υπηρεσίας, της ΑΑΔΕ, του Δήμου, της ΕΛΑΣ και των εισαγγελικών αρχών.

Πτήσεις drones. Οι πρώτοι έλεγχοι άρχισαν από περιοχές με πολλές καταγγελίες όπως στη Χαλκιδική και τα ευρήματα αποστέλλονται στις κατά τόπους κτηματικές υπηρεσίες για τα….δέοντα.

Δορυφορικές εικόνες: Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος.

Συμβολή πολιτών: Μέσω της εφαρμογής MyCoast , οι πολίτες μπορούν να βλέπουν τις λεπτομέρειες των παραχωρήσεων και εν είδει ελεγκτών, όποτε διαπιστώνουν «ατασθαλίες» να τις καταγγέλλουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.