Δείτε το και ξαναδείτε το: Το μυθικό γκολ του Ελ Κααμπί στο 116' που χάρισε το ευρωπαϊκό στον Ολυμπιακό

Πάλι αυτός, την κατάλληλη στιγμή!

Τεράστιος νικητής στον τελικό του Europa Conference League αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός, σε ένα παιχνίδι θρίλερ, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να πετυχαίνει το χρυσό γκολ στο 116' της παράτασης!

Μια σέντρα του απίθανου Σαντιάγκο Έσε από τα αριστερά με το δεξί, με τον Μαροκινό φορ να παίρνει την κεφαλιά και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.

Ο 30χρονος άσος έφυγε από οριακή θέση, με τη φάση να ελέγχεται για ώρα από τον VAR, όμως το γκολ να μετρά κανονικότατα!

Ένα τέρμα που, όπως είναι λογικό, πανηγυρίστηκε έξαλλα -και μάλιστα... εις διπλούν (λόγω της μεγάλης αναμονής για την κατοκύρωσή του)- από τους παίκτες και τους οπαδούς των «ερυθρόλευκων»!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.