Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 16 τραυματίστηκαν σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο (βορειοανατολικά), τη δεύτερη μεγαλύτερη ουκρανική πόλη, ανακοίνωσε σήμερα ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ.

«Ο εχθρός χρησιμοποίησε εκ νέου την τακτική του διπλού πλήγματος, ενώ γιατροί, σωστικά συνεργεία και δυνάμεις επιβολής της τάξης βρίσκονταν ήδη επιτόπου», πρόσθεσε ο κ. Σινεχούμποφ, σύμφωνα με τον οποίο στους τραυματίες συγκαταλέγονται εντατικολόγος και τουλάχιστον δυο παιδιά .

Κατά τα πρώτα στοιχεία, δυο πύραυλοι τροποποιημένου συστήματος S-300 εκτοξεύθηκαν εναντίον της συνοικίας Νοβομπαβάρσκι, βάζοντας στο στόχαστρο «αποκλειστικά πολιτικές υποδομές», πρόσθεσε ο περιφερειάρχης.

Κατά τον επικεφαλής της αστυνομίας του Χαρκόβου, που μίλησε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Suspilne, επλήγησαν πολυκατοικία, κατάστημα σε τριώροφο κτίριο και βιοτεχνία ραπτικής.

Τα πλήγματα έγιναν περί τα μεσάνυχτα.

Ο περιφερειάρχης Σινεχούμποφ προειδοποίησε νωρίτερα πως στα συντρίμμια της πολυκατοικίας ενδέχεται να είναι παγιδευμένοι κι άλλοι κάτοικοι. Τουλάχιστον τρεις όροφοί της καταστράφηκαν.

Η επίθεση ακολουθεί αυτή της 25ης Μαΐου εναντίον εμπορικού καταστήματος στο Χάρκοβο, στην οποία σκοτώθηκαν 19 άνθρωποι, κατά τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό.

Το Χάρκοβο γίνεται πλέον σχεδόν καθημερινά στόχος βομβαρδισμών, κυρίως από τη ρωσική επικράτεια.

Στις αρχές του μήνα, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν χερσαία επίθεση στην ομώνυμη περιφέρεια της Ουκρανίας, καταγράφοντας εδαφικά κέρδη, καθώς ο ουκρανικός στρατός αντιμετωπίζει δυσκολίες.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο οποίος ως τώρα είχε αρνηθεί να συναινέσει σε αυτό, έδωσε πράσινο φως ώστε οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις να πλήττουν, υπό προϋποθέσεις, στόχους στο ρωσικό έδαφος, δήλωσαν εξάλλου χθες Πέμπτη αξιωματούχοι των ΗΠΑ υπό τον όρο να μην κατονομαστούν σε διάφορα μέσα ενημέρωσης.

Μια από τις πηγές αυτές πάντως είπε πως η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να εναντιώνεται σε πλήγματα με όπλα που παρέχει στο Κίεβο εναντίον στόχων σε μεγάλο βάθος στο ρωσικό έδαφος, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Στο Χάρκοβο αποκρούστηκε ρωσική επίθεση για την κατάληψη της πόλης, σε μικρή απόσταση από τα σύνορα των δυο κρατών, τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, ο οποίος ξέσπασε την 24η Φεβρουαρίου 2022.

