Μετά τις ευρωεκλογές ανοίγει η συζήτηση για την προεδρία της Δημοκρατίας

Του Αντώνη Αντζολέτου

«Έχω πολύ καλή άποψη για τον τρόπο με τον οποίο η κ.Σακελλαροπούλου έχει ασκήσει τα καθήκοντά της» δήλωσε πρόσφατα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δείχνοντας πως η ζυγαριά «γέρνει» προς την ανανέωση της θητείας της Προέδρου της Δημοκρατίας.

Η κουβέντα σχετικά με το ποιο θα είναι το πρόσωπο που θα αποτελεί τον πρώτο πολιτειακό παράγοντα της χώρας για την περίοδο 2025-2030 δεν είναι καθόλου πρόωρη.

Η σχετική συζήτηση αναμένεται να αρχίσει μετά τις ευρωεκλογές και να «φουντώσει» από το φθινόπωρο.

Τον Ιανουάριο του 2020 η Κατερίνα Σακελλαροπούλου ήταν η μοναδική υποψηφιότητα και εξελέγη με 261 ψήφους με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ.

Καταγράφηκαν έξι απουσίες και 33 παρών. Δεν χρειάστηκε δεύτερη ψηφοφορία ξεπερνώντας κατά πολύ την απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 του σώματος, την οποία προβλέπει το αναθεωρημένο άρθρο 32 του Συντάγματος.

Υπενθυμίζεται πως θέμα διάλυσης της Βουλής, που να απασχολεί την πλειοψηφία, δεν υπάρχει πια.

Ο πρώτος πολίτης της χώρας εκλέγεται ακόμα και με σχετική πλειοψηφία στην πέμπτη συνεδρίαση της Ολομέλειας αν μετά τις αλλεπάλληλες ψηφοφορίες δεν επιτευχθεί ευρεία συναίνεση. Στις δυο πρώτες ψηφοφορίες απαιτούνται 200 ψήφοι, στην τρίτη 180 και στην τέταρτη απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.

Υπάρχει περίπτωση να έχει στο μυαλό του κάποιο άλλο πρόσωπο ο Κυριάκος Μητσοτάκης; Δεν έχει πέσει κανένα άλλο όνομα στο τραπέζι. Πληροφορίες που μιλούν για ενστάσεις που υπάρχουν στις τάξεις της «γαλάζιας» κοινοβουλευτικής ομάδας δεν έχουν επιβεβαιωθεί, ωστόσο ακόμα και αν αυτό ισχύει δεν φαίνεται να είναι ικανές για να απειλήσουν την υποψηφιότητά τη σημερινής προέδρου.

Φέρεται να εκφράστηκε δυσαρέσκεια από ορισμένα μέλη της Κ.Ο. σε σχέση με τη θετική στάση που κράτησε υπέρ του γάμοτ των ομόφυλων ζευγαριών. Μπορεί, όμως ένα νομοσχέδιο να ανατρέψει τον σχεδιασμό που αφορά τον κορυφαίο θεσμό στη χώρα; Εκτός και αν επιχειρείται να σταλεί ένα μήνυμα πως θα μπορούσε ένα πρόσωπο από τη γαλάζια παράταξη να βρεθεί στην Ηρώδου Αττικού για την επόμενη προεδρική θητεία.

Ενδιαφέρον θα έχει η στάση που θα κρατήσουν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και αν ενδεχομένως ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ καταθέσουν δικές τους προτάσεις.

Πηγή: skai.gr

