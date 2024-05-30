Ερντογανικότερος του Ερντογάν εμφανίστηκε την Τετάρτη ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, επιχειρώντας να πλειοδοτήσει σε εθνικιστικές κορώνες στους εορτασμούς για την Άλωση της Κωνσταντινούπολης. Ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης έστησε ένα φαντασμαγορικό σόου με γενίτσαρους για τη συμπλήρωση 571 χρόνων από την Άλωση.

Burası, Fatih Sultan Mehmet’in, Mustafa Kemal Atatürk’ün ve sizin şehrinizdir. pic.twitter.com/ZJLTAiReZA May 29, 2024



«Χαιρετισμούς σε όλους. Ο Πορθητής μπαίνει στην Πόλη από την πύλη του Τόπκαπι. Αϊντε Θεέ μου!» είπε ο Εκρέμ Ιμάμογλου σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη. «Να ξέρουμε τι γίνεται και πού βαδίζει το πράγμα, είναι ένα αφήγημα απ’ όλες τις πλευρές (στην Τουρκία)» δήλωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη για τον κεμαλιστή δήμαρχο.

Dünyanın en güzel şehrinin… En kıymetli hazinemizin… İstanbulumuzun fethinin 571. yılı kutlu olsun. https://t.co/kqugtTROCe — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 29, 2024



«Για αιώνες συγκλονίστηκαν τα σύνορα, από τη Δύση στην Ανατολή, από την Υεμένη μέχρι και το Βελιγράδι. Όλα τα μάτια βλέπουν πως ο Πορθητής μπαίνει στην Κωνσταντινούπολη από την πύλη στο Τόπκαπι» δήλωσε ενθουσιωδώς ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης.

«Αυτή είναι η πόλη του Φατίχ Σουλτάν Μεχμέτ, του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και η δική σας» ανέφερε ο Ιμάμογλου, απευθυνόμενος στον κόσμο. «Ευτυχισμένη 571η επέτειος από την κατάκτηση της πιο όμορφης πόλης του κόσμου… Ο πιο πολύτιμος θησαυρός μας… Η Κωνσταντινούπολή μας» σημείωσε.

Στο μεταξύ, τα τουρκικά ΜΜΕ επιμένουν να αμφισβητούν ευθέως την κυριαρχία των ελληνικών νησιών δημιουργώντας κλίμα.



«Οι Έλληνες έχουν δίκιο στiς αμφιβολίες και τους φόβους τους, καθώς πράγματι η Τουρκία έχει στόχο να υπερασπιστεί τα δικαιώματα της στο Αιγαίο. Πρέπει να γίνουν πια τα βήματα για το ζήτημα των νησιών, νησίδων και βραχονησίδων που η κυριαρχία τους δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα και πρέπει να εφαρμοστούν οι όροι της Συνθήκης της Λωζάνης» δήλωσε προκλητικά ο αρθρογράφος της εφημερίδας Hurriyet Νεντίμ Σενέρ σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη.

«Ο υπουργός Άμυνας της Ελλάδας έχει δίκιο, σε περίπτωση που η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια, τότε πράγματι η Τουρκία θα γίνει απειλή για την Ελλάδα καθώς θα έχει στόχο να υπερασπιστεί τα δικαιώματα της. Υπάρχει το casus belli, είναι αιτία πολέμου και ξέρουμε τα αποτελέσματα που θα έρθουν» πρόσθεσε.



