Οι νυχτερινοί βομβαρδισμοί που εξαπολύθηκαν στην Υεμένη αποτελούν «κοινή επιχείρηση» των ΗΠΑ και της Βρετανίας με σκοπό να «φθαρεί» η δυνατότητα των ανταρτών Χούθι να εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον της εμπορικής ναυσιπλοΐας, ανακοίνωσε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, την ώρα που μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για αεροπορικά πλήγματα σε τοποθεσίες της χώρας της αραβικής χερσονήσου με τουλάχιστον δυο νεκρούς και δέκα τραυματίες.

«Οι βρετανικές (ένοπλες) δυνάμεις συμμετείχαν σε κοινή επιχείρηση με τις αμερικανικές δυνάμεις με σκοπό να φθαρούν οι στρατιωτικές δυνατότητες των Χούθι, οι οποίοι συνεχίζουν να διεξάγουν επιθέσεις εναντίον της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν», αναφέρει δελτίο Τύπου του βρετανικού υπουργείου Άμυνας, διευκρινίζοντας ότι αεροσκάφη τύπου Typhoon της RAF χρησιμοποίησαν ιδίως «κατευθυνόμενες βόμβες Paveway IV», που γενικά φέρουν εκρηκτική γόμωση 500 λιβρών (περίπου 230 κιλών).

Την επιχείρηση επιβεβαίωσε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), διευκρινίζοντας πως αεροσκάφη των ΗΠΑ και της Βρετανίας έπληξαν «13 στόχους» σε περιοχές ελεγχόμενες από τους Χούθι και προσθέτοντας επίσης πως νωρίτερα χθες καταστράφηκαν οκτώ τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAVs) των σιιτών ανταρτών.

Σύμφωνα με υεμενίτικα μέσα ενημέρωσης, οι βομβαρδισμοί τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή έγιναν σε διάφορους τομείς της χώρας, ιδίως στη Χοντάιντα, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας, σε δεύτερο λιμάνι, νοτιότερα, καθώς και στην πρωτεύουσα Σανάα.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στη Χοντάιντα και στη Σανάα μεταδίδουν πως ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα, που πρόσκειται στους Χούθι, έγιναν επίσης βομβαρδισμοί με στόχο τηλεπικοινωνιακές υποδομές στην πόλη Τάιζ.

Το δίκτυο έκανε λόγο για τουλάχιστον δυο νεκρούς και δέκα τραυματίες.

Από τα μέσα Νοεμβρίου, το υποστηριζόμενο από το Ιράν σιιτικό ένοπλο κίνημα Ανσάρ Αλλάχ («Υποστηρικτές του Θεού»), πιο γνωστό με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι, έχει εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον εμπορικών και κατόπιν πολεμικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, τονίζοντας πως δρα σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, με φόντο τον καταστροφικό πόλεμο του Ισραήλ και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Οι ΗΠΑ, ο κυριότερος σύμμαχος του Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο, συγκρότησαν τον Δεκέμβριο διεθνή αεροναυτική δύναμη για την προστασία της ναυσιπλοΐας σε αυτή τη θαλάσσια περιοχή στρατηγικής σημασίας. Ναυτική δύναμη αναπτύχθηκε επίσης νωρίτερα φέτος από την ΕΕ.

Από τον Ιανουάριο, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, δρώντας σε πολλές περιπτώσεις σε συνεργασία με αυτές της Βρετανίας, πλήττουν θέσεις και εγκαταστάσεις των Χούθι στην Υεμένη.

Αυτή είναι τουλάχιστον η πέμπτη γνωστή τέτοια επιχείρηση από τη 12η Ιανουαρίου, χωρίς να λογαριάζονται αυτές των αμερικανικών δυνάμεων, που είναι πολύ συχνές.

Όμως οι αμερικανοβρετανικές επιχειρήσεις δεν μοιάζουν να πτοούν τους Χούθι, που ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης. Οι αντάρτες λένε πλέον πως βάζουν επίσης στο στόχαστρο αμερικανικά και βρετανικά εμπορικά πλοία, πέραν όσων διατείνονται ότι «συνδέονται» με το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.