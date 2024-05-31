

Μεγάλη ήταν η συγκίνηση για το τελευταίο έπαθλο επικοινωνίας. Δαλάκα και Δώρα ξέσπασαν σε κλάματα στο άκουσμα ότι θα παλέψουν για ένα βίντεο μελών της οικογένειάς τους.

Στα αγωνιστικά οι Κόκκινοι δεν μπήκαν ποτέ πραγματικά στον αγώνα, και οι Μπλε έφτασαν γρήγορα στο τελικό 8. Εντυπωσιακή ήταν η επίδοση του Φάνη που αγωνιζόταν με ένα χέρι κι όμως δεν έδειξε να δυσκολεύεται καθόλου απέναντι στους αντιπάλους του.

Μετά τη νίκη της η ομάδα πέρασε στο δωμάτιο επικοινωνίας για έναν νέο κύκλο συγκίνησης ακόμα πιο έντονο από τον προηγούμενο.



Πηγή: skai.gr

