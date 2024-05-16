Ο ύποπτος για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Σλοβάκου πρωθυπουργού, Ρόμπερτ Φίτσο, έδρασε μόνος του και είχε λάβει μέρος σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Μάτους Σουτάι Εστόκ σε συνέντευξη Τύπου.

«Πρόκειται για έναν μοναχικό λύκο που είχε ριζοσπαστικοποιηθεί την τελευταία περίοδο μετά τις προεδρικές εκλογές», είπε.

Εν τω μεταξύ, η σλοβακική αστυνομία απήγγειλε την Πέμπτη στον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης κατά του Ρόμπερτ Φίτσο κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας, που επισύρουν ποινή κάθειρξης από 25 χρόνια έως ισόβια.

Το κίνητρο της δολοφονίας για τον 71χρονο συγγραφέα φέρεται να ήταν η διαφωνία με την πολιτική της σημερινής κυβέρνησης και τις αλλαγές που έχει κάνει ή επρόκειτο να κάνει.

Για αυτό το έγκλημα, εάν αποδειχθεί ένοχος, αντιμετωπίζει μίνιμουμ 25 χρόνια φυλάκιση έως ισόβια κάθειρξη.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ακούστηκαν τουλάχιστον πέντε πυροβολισμοί όταν έγινε η επίθεση εναντίον του κεντροαριστερού εθνικιστή λαϊκιστή επικεφαλής της κυβέρνησης.

Ο υπουργός Εσωτερικών Εστόκ σχολίασε επίσης την Τετάρτη πως το κίνητρο της επίθεσης ήταν «πολιτικό».

Διέφυγε τον κίνδυνο ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας

Διέφυγε τον κίνδυνο ο Ρόμπερτ Φίτσο όπως δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος της Σλοβακίας, Tomas Taraba. Συγκεκριμένα μιλώντας στο BBC δήλωσε: "Πιστεύω ότι στο τέλος θα επιβιώσει. Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του τη δεδομένη στιγμή" επεσήμανε.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για την πρώτη μεγάλη απόπειρα δολοφονίας Ευρωπαίου πολιτικού ηγέτη εδώ και πάνω από 20 χρόνια η οποία καταδικάστηκε διεθνώς, με πολιτικούς και βουλευτές να δηλώνουν ότι καταδεικνύει το ολοένα και πιο πολωμένο πολιτικό κλίμα σε όλη την ήπειρο.



Ο ένοπλος πυροβόλησε τον 59χρονο Φίτσο κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη σλοβακική πόλη Χάντλοβα, τραυματίζοντάς τον βαριά, με τον πρώην-Ρωσικό ηγέτη και τωρινό πρωθυπουργό της Σλοβακίας να υποβάλλεται σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση αργά χθες.

Σλοβακικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο φερόμενος ως δράστης, 71 ετών, είναι ο Γιουράι Τσιντούλα, συγγραφέας τριών ποιητικών συλλογών και μέλος της σλοβακικής ένωσης συγγραφέων, καθώς και πρώην φύλακας ασφαλείας σε εμπορικό κέντρο. Σύμφωνα με το δίκτυο Aktuality.sk, ο γιος του δήλωσε ότι ο πατέρας του κατείχε νομίμως άδεια οπλοφορίας.

Το περιστατικό δημιούργησε ερωτήματα για την οργάνωση της προσωπικής ασφάλειας του Φίτσο, καθώς ο δράστης κατάφερε να πυροβολήσει πέντε φορές σχεδόν εξ επαφής παρόλο που ο πρωθυπουργός συνοδευόταν από αρκετούς σωματοφύλακες.

