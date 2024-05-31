Μερικά λεπτά μετά την καταδίκη του Ντόναλντ Τραμπ χθες Πέμπτη στην ποινική δίκη του στη Νέα Υόρκη, ο ιστότοπος της εκστρατείας του Ρεπουμπλικάνου, που διεκδικεί την επανεκλογή του στην προεδρία, άρχισε να ανακατευθύνει τους επισκέπτες σε ειδική σελίδα για τη συγκέντρωση κεφαλαίων, παρουσιάζοντάς τον σαν «πολιτικό κρατούμενο».

«Μόλις καταδικάστηκα σε στημένη πολιτική δίκη που αποτελεί κυνήγι μαγισσών: δεν έκανα τίποτα κακό», αναφέρει μήνυμα του πρώην προέδρου (2017-2021).

«Έκαναν έφοδο στο σπίτι μου, με συνέλαβαν, με φωτογράφισαν, και τώρα μόλις με καταδίκασαν», συνεχίζει.

Ο ιστότοπος για τη συγκέντρωση χρημάτων σταμάτησε πάντως να λειτουργεί μερικά λεπτά μετά, λόγω της μαζικής προσέλευσης οπαδών του στην πλατφόρμα δωρεών WinRed.

«Ο αμερικανικός λαός βλέπει καθαρά πίσω από τη δίκη-παρωδία του αγύρτη Τζο Μπάιντεν. Τόσο πολλοί Αμερικανοί αποφάσισαν να δωρίσουν στην εκστρατεία του προέδρου Τραμπ» που ο ειδικός ιστότοπος για αυτό αδυνατούσε να αντεπεξέλθει και «έπεσε», διαβεβαίωσε η ομάδα που διεξάγει την εκστρατεία του Ρεπουμπλικάνου μέσω X.

Ο ιστότοπος παρέμεινε εκτός λειτουργίας για περίπου μια ώρα.

Η απόφαση των ενόρκων μετέτρεψε τον Ντόναλντ Τραμπ στον πρώτο πρώην πρόεδρο στην ιστορία των ΗΠΑ που καταδικάστηκε σε ποινική δίκη, πάντως δεν τον εμποδίζει να συνεχίσει την εκστρατεία, και πιθανόν να εκλεγεί, την 5η Νοεμβρίου. Θα μάθει την ποινή του την 11η Ιουλίου, αλλά διατηρεί τη δυνατότητα να ασκήσει έφεση.

Ο Δημοκρατικός αντίπαλός του στις εκλογές, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, που ως τώρα έμοιαζε να διστάζει να αναφερθεί στη δίκη —δεν έχει εκφραστεί προσωπικά ως αυτό το στάδιο—, επίσης επιδίωξε να εκμεταλλευθεί την ετυμηγορία για να συγκεντρώσει κεφάλαια.

«Δεν υπάρχει παρά μόνο ένας τρόπος για να μείνει ο Ντόναλντ Τραμπ μακριά από το Οβάλ Γραφείο: η κάλπη», πέταξε η ομάδα που διεξάγει την εκστρατεία του νυν προέδρου μέσω X, λίγη ώρα μετά την απαγγελία της ετυμηγορίας, αφού χαρακτήρισε «καταδικασμένο» τον μεγιστάνα, παροτρύνοντας: «δωρίστε χρήματα στην εκστρατεία μας σήμερα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν διστάζει να χαρακτηρίζει τις δικαστικές του περιπέτειες μάχη με τις δυνάμεις του κακού, με το «βαθύ κράτος», νεφελώδη οντότητα που κατά οπαδούς θεωριών συνωμοσίας καιροφυλακτεί στους διαδρόμους της Ουάσιγκτον, και με την κυβέρνηση Μπάιντεν.

Ο Ρεπουμπλικάνος αρέσκεται άλλωστε να παρουσιάζει τον εαυτό του ως μάρτυρα, έτοιμο να θυσιάσει την ελευθερία του για το καλό των οπαδών του.

Τον Απρίλιο, παρομοίασε την κατάστασή του με αυτή του Νέλσον Μαντέλα, του αγωνιστή κατά του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική που πέρασε 27 χρόνια στα μπουντρούμια του καθεστώτος προτού γίνει ο πρώτος μαύρος πρόεδρος της χώρας του. Ο μεγιστάνας των ακινήτων έφθασε ως το σημείο να συγκρίνει κατ’ ουσία τον εαυτό του με τον Ιησού Χριστό.

Η ομάδα που διεξάγει την εκστρατεία του Τζο Μπάιντεν είχε σχολιάσει τότε: «Φανταστείτε κάποιον τόσο εγωκεντρικό που συγκρίνει τον εαυτό του με τον Ιησού Χριστό και τον Νέλσον Μαντέλα μέσα σε μια εβδομάδα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

