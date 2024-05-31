Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα Παρασκευή, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πρόσκαιρα θα αυξηθούν και στη Θράκη και την ανατολική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.



Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.



Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στην ηπειρωτική χώρα καθώς και στην Κρήτη τους 29 με 30 βαθμούς, κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς και στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ ανά περιοχές

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στο Ιόνιο τις πρωινές ώρες καθώς και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 29 και τοπικα έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 30 και τοπικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από νότιεςς διευθύνσεις 4 με 5 στρεφόμενοι βαθμιαία σε ανατολικών διευθύνσεων τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 και στην Κρήτη έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 και τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και από το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 και τοπικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 17 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα θα πυκνώσουν και πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 16 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 01-06-2024

Αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο τις μεσημβρινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και ενδέχεται στα ορεινά να σημειωθούν κατά τόπους όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι έως 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Τις μεσημβρινές ώρες στις παράκτιες περιοχές θα επικρατήσουν θαλάσσιες αύρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στην ηπειρωτική χώρα τους 32 με 33 και κατά τόπους στα ανατολικά τους 34 βαθμούς, στις νησιωτικές περιοχές τους 27 με 29 βαθμούς και στην Κρήτη τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 02-06-2024

Αρχικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι στο ανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ, ενώ τις μεσημβρινές ώρες στις παράκτιες περιοχές θα πνέουν θαλάσσιες αύρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στην ηπειρωτική χώρα τους 32 με 34 και κατά τόπους τους 35 βαθμούς και στις νησιωτικές περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στις περιοχές όπου θα επικρατήσει θαλάσσια αύρα οι μέγιστες θερμοκρασίες θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.