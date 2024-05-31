Διεθνής Αμνηστία: Εργαλειοποίηση ανηλίκων στη Ρωσία

Οι ρωσικές αρχές επιβάλλουν ολοένα πιο σκληρά μέτρα αντιποίνων σε παιδιά και οικογένειες που αντιτίθενται στον πόλεμο στην Ουκρανία, καταγγέλλει σε έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η Διεθνής Αμνηστία.

Στην έρευνα, που τιτλοφορεί «Τα παιδιά σας θα πάνε σε ορφανοτροφείο», η μη κυβερνητική οργάνωση, αναφερόμενη σε αρκετές τέτοιες υποθέσεις, καταγράφει τον τεόπο που η Μόσχα εργαλειοποιεί τους ανηλίκους για να ασκήσει πίεση στις οικογένειες, ιδίως απειλώντας με την αφαίρεση γονεϊκών δικαιωμάτων και την υπαγωγή παιδιών σε φορείς κοινωνικής πρόνοιας.

Το έγγραφο αναφέρεται επίσης σε πολιτική κατήχηση των παιδιών στο σχολείο.

«Παρ’ όλα τα παχιά λόγια του Κρεμλίνου για την αξία της οικογένειας, εκμεταλλεύεται ξεδιάντροπα τον ίδιο τον δεσμό των παιδιών και των γονιών για να συντρίψει κάθε διαφωνία», καταγγέλλει ερευνητής της Αμνηστίας, ο Αλέγκ Καζλόφσκι.

«Σε αυτή την επίθεση με πολιτικά κίνητρα εναντίον των παιδιών, το κράτος μετατρέπει τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς σε εργαλεία διωγμού» και πλύσης εγκεφάλου, συνεχίζει.

Τον Οκτώβριο του 2022, η Βαρβάρα Γκάλκινα, δέκα ετών, ανακρίθηκε από την αστυνομία στη Μόσχα για φωτογραφία στο προφίλ της στο WhatsApp, σκίτσο που τασσόταν υπέρ της Ουκρανίας.

Η αστυνομία απείλησε τη μητέρα της, τη Γιελένα Ζ., έκανε έρευνα στο σπίτι της οικογένειας, και η τελευταία αναγκάστηκε να συμμετάσχει σε πρόγραμμα «πρόληψης» για γονείς «που δεν εκπληρώνουν σωστά τα καθήκοντά τους».

Η Γιελένα πήρε τις δυο κόρες της κι έφυγαν από τη Ρωσία.

«Δεν θέλω να υποχρεώσω τα παιδιά μου να ζουν διπλή ζωή, να υποκρίνονται πως υποστηρίζουν την κυβέρνηση στον πόλεμο», εξήγησε στην Αμνηστία.

Τον Νοέμβριο του 2023, ο Ιγκόρ Μπαλαζεϊκίν, από την Αγία Πετρούπολη, καταδικάστηκε να εκτίσει ποινή κάθειρξης έξι ετών από στρατοδικείο, επειδή εκσφενδόνισε, χωρίς να προκαλέσει ζημιές, δυο φιάλες στις οποίες είχε αναμίξει νέφτι με ντίζελ εναντίον δυο στρατολογικών γραφείων. Ήταν 16 ετών.

Η Μαρία Μασκαλιόβα, 12 ετών, από την Γιεφριέμοφ (κεντρικά), χωρίστηκε από τον πατέρα της τον Μάρτιο του 2023 και στάλθηκε σε ορφανοτροφείο, κατόπιν να ζήσει με άλλα μέλη της οικογένειας, επειδή ζωγράφισε σκίτσο υπέρ της Ουκρανίας — καταγγέλθηκε στην αστυνομία από το σχολείο της.

Μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια τον Φεβρουάριο του 2022, οι αρχές έδωσαν εντολή να γίνονται μαθήματα πατριωτικής αγωγής στα σχολεία, από τα οποία δεν εξαιρούνται παιδιά 6 και 7 ετών.

«Στη χώρα στην οποία μετατρέπεται η Ρωσία, όπου ο κόσμος στέκει ανάποδα, με το κεφάλι κάτω και τα πόδια πάνω, αν είσαι παιδί και δεν συμφωνείς με την κυβέρνηση, η αστυνομία, τα δικαστήρια, ακόμα και τα σχολεία είναι άμεση απειλή», υπογραμμίζει ο Αλέγκ Καζλόφσκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

