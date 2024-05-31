Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, Φιλίπο Γκράντι, τόνισε χθες Πέμπτη πως ο ήδη τεράστιος αριθμός των ανθρώπων που έχουν μετατραπεί σε εκτοπισμένους και πρόσφυγες παγκοσμίως συνεχίζει να διογκώνεται, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα την απραξία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Ο αριθμός των ανθρώπων που εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας των πολέμων, των βιαιοτήτων και των διωγμών ανερχόταν σε 114 εκατομμύρια στην τελευταία καταμέτρησή μας. Τον επόμενο μήνα, θα επικαιροποιήσουμε αυτόν τον αριθμό. Θα είναι ακόμα υψηλότερος», υπογράμμισε, απευθυνόμενος στους αντιπροσώπους των κρατών μελών του δεκαπενταμελούς κορυφαίου οργάνου του διεθνούς οργανισμού.

Ο Ιταλός διπλωμάτης, 67 ετών, στηλίτευσε το γεγονός ότι από την τελευταία έκθεση που υπέβαλε, τον Οκτώβριο, «πέρασαν επτά μήνες αλλά η κατάσταση δεν άλλαξε — για την ακρίβεια, χειροτέρεψε», αναφερόμενος στις αυξανόμενες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και στην κλιμακούμενη πίεση για τους εργαζόμενους στις ανθρωπιστικές οργανώσεις, στα «πρόθυρα κατάρρευσης».

«Η κακοφωνία του Συμβουλίου είχε συνέπεια πως συνεχίζετε να προεδρεύετε σε ευρύτερη κακοφωνία και χάος στον κόσμο», πρόσθεσε απευθυνόμενος στο ΣΑ, που παραμένει παραλυμένο εξαιτίας των ανυπέρβλητων διαφωνιών μεταξύ κρατών-μονίμων μελών του.

«Είναι πια πολύ αργά για τους δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας, στην Ουκρανία, στο Σουδάν, στη ΛΔ Κονγκό, στη Μιανμάρ, σε τόσα άλλα μέρη (...) αλλά δεν είναι πολύ αργά για να προσπαθήσουμε να σώσουμε εκατομμύρια άλλους από τη μάστιγα του πολέμου», πρόσθεσε ο Φιλίπο Γκράντι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

