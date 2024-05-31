Της Πηνελόπης Γκάλιου

Μπορεί τα μηνύματα που φτάνουν στην Ηρώδου Αττικού και στην Πειραιώς να είναι αισιόδοξα για το κυβερνών κόμμα και την εκτίμηση της εκλογικής του «απόδοσης”, ωστόσο ενεργός στόχος παραμένει η κινητοποίηση των ψηφοφόρων να πάνε στις κάλπες και να επιβεβαιώσουν την πολιτική νομιμοποίηση της κυβέρνηση να συνεχίσει το έργο της και τις μεταρρυθμίσεις που ήδη έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται και έχει ανάγκη η χώρα.

Οι αναλύσεις που φθάνουν το τελευταίο διάστημα στο Μέγαρο Μαξίμου αποτυπώνουν την τάση ενός σημαντικού ποσοστού ψηφοφόρων που δεν έχουν καταλήξει αν θα συμμετάσχουν τελικά στην εκλογική διαδικασία, γεγονός που ωθεί τους επιτελείς της προεκλογικής εκστρατείας να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο που θα έπειθε αυτούς τους πολίτες για τη σημαντικότητα των επικείμενων ευρωεκλογών.

Η αύξηση της συμμετοχής εκτιμάται στην Πειραιώς ότι θα ευνοούσε τη ΝΔ, διότι διαθέτει μεγαλύτερες δεξαμενές για να αντλήσει ψήφους, όμως αυτό δεν σημαίνει πως η αποχή θα λειτουργήσει απαραίτητα εις βάρος της.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκτιμά ότι θα συμπιέσει κυρίως τα κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της ΝΔ και αντλούν μόνο από ένα συγκεκριμένο εκλογικό κοινό και άρα θα οδηγήσει σε κατακερματισμό της ακραίας ψήφου. Πηγές της Πειραιώς πάντως θεωρούν πως οι περιοδείες του πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα και η ένταση των διλημμάτων που έχουν τεθεί λειτουργούν θετικά και συσπειρωτικά για τη ΝΔ, και έτσι φαίνεται με τα νέα δδεομένα να σταμάτησαν οι διαρροές.

Σε αυτό το πλαίσιο μία νέα τακτική που φαίνεται να ακολουθείται τα τελευταία εικοσιτετράωρα, αφορά τους ίδιους τους πολίτες και η επίκλησή τους, όταν γίνεται αναφορά στο ποσοστό 41% που έλαβε η ΝΔ στις εθνικές εκλογές. “Το 41% μας το έδωσαν οι πολίτες. Όταν κάποιοι το επικρίνουν, τους πολίτες επικρίνουν, όχι εμένα” ανέφερε ο πρωθυπουργός σε συνέντευξή του, εντάσσοντας τους ψηφοφόρους που επέλεξαν τη ΝΔ για κυβέρνηση, στην πολιτική αντιπαράθεση που όλο και κλιμακώνεται όσο πλησιάζει η 9η Ιουνίου και βάζοντάς τους απέναντι σε όσους φωτογραφίζουν ως “λάθος” την επιλογή αυτή των πολιτών.

Σύμφωνα με τους γνωρίζοντες τη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού, οι δύο τελευταίες εβδομάδες πριν από μία εκλογική αναμέτρηση είναι οι πιο καθοριστικές για τη διαμόρφωση του αποτελέσματος και εξ αυτού, στο διάστημα αυτό ρίχνονται και τα τελευταία “όπλα” που διαθέτει κάθε κόμμα στην προεκλογική μάχη.

Για τη ΝΔ πάντως φαίνεται πως η χάραξη της προεκλογικής της διαδρομής, απέχει από την τοξικότητα και την άρνηση, όπως επιλέγουν – σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη – τα κόμματα της αντιπολίτευσης και αντί αυτού επιλέγουν το θετικό αφήγημα και την προβολή και υλοποίηση του κυβερνητικού έργου και του προγράμματος της ΝΔ ως το 2027.

Τα μηνύματα που θα εκπέμπονται μέχρι και την τελευταία στιγμή, θα είναι επαναλαμβανόμενα και “καθαρά” και αφορούν πρώτα τα πρόσωπα που θέλουν οι πολίτες να τους εκπροσωπήσουν στις Βρυξέλλες και να διαχειριστούν το μέλλον της χώρας. Δεύτερον, την ισχύ του κόμματος που θα έχει αντίκτυπο στην εσωτερική πολιτική σκηνή, τονίζοντας πως όσο πιο δυνατή είναι η ΝΔ, τόσο πιο δυνατά θα ακούγεται η φωνή της Ελλάδας στις Βρυξέλλες την επόμενη πενταετία, η οποία θα είναι κρίσιμη για ζητήματα που μας αφορούν άμεσα, όπως η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), αλλά και η αμυντική ασφάλεια της Ευρώπης.

Τρίτον, ένα χαμηλό ποσοστό της ΝΔ μπορεί να δημιουργήσει εσωτερική αποσταθεροποίηση και γι΄αυτό ο ίδιος ο πρωθυπουργός επαναλαμβάνει εμφατικά στις προεκλογικές τοποθετήσεις πως επιδίωξη είναι το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό, ώστε να επιτευθχεί η ισχυρότερη νομιμοποίηση για τη συνέχιση των μεγάλων αλλαγών και την αποφυγή περιπετειών που θα μπορούσαν να ανακόψουν την πορεία της χώρας.

