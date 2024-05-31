Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ανοικτά της Νισύρου

Σεισμός 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που χαρακτηρίζεται «ασθενής», καταγράφτηκε στις 02:41, στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της Νισύρου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας, το επίκεντρο ήταν 17 χιλιόμετρα νότια - νοτιοδυτικά της Νισύρου, ή 346 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας.

Το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 19, 9 χλμ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.