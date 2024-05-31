Λογαριασμός
Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ανοικτά της Νισύρου

 Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας, το επίκεντρο ήταν 17 χιλιόμετρα νότια - νοτιοδυτικά της Νισύρου.

Σεισμική Δόνηση

Σεισμός 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που χαρακτηρίζεται «ασθενής», καταγράφτηκε στις 02:41, στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της Νισύρου.

 Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας, το επίκεντρο ήταν 17 χιλιόμετρα νότια - νοτιοδυτικά της Νισύρου, ή 346 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας.

Το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 19, 9 χλμ.

