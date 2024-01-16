Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, υποψήφιος για μια νέα εξαετή θητεία σε εκλογές που οι αντίπαλοί του χαρακτηρίζουν μια παρωδία της δημοκρατίας, δήλωσε σήμερα ότι υπήρξε νοθεία στις προηγούμενες εκλογές στις ΗΠΑ, νοθεία που έγινε μέσω της επιστολικής ψήφου.

«Στις ΗΠΑ, στις προηγούμενες εκλογές έγινε νοθεία μέσω επιστολικής ψήφου... αγόρασαν ψηφοδέλτια για 10 δολάρια, τα συμπλήρωσαν και τα πέταξαν μέσα σε γραμματοκιβώτια, χωρίς καμία εποπτεία από παρατηρητές, και αυτό ήταν», είπε ο Πούτιν, χωρίς να προσκομίσει στοιχεία για τον ισχυρισμό του αυτό.

Αντίπαλοι του Πούτιν τονίζουν ότι οι προεδρικές εκλογές του Μαρτίου στη Ρωσία δεν είναι μια πραγματική εκλογική αναμέτρηση, καθώς ο πρόεδρος κατέχει εξουσία χωρίς κανείς να μπορεί να τον αμφισβητεί και ο κύριος αντίπαλός του, Αλεξέι Ναβάλνι, εκτίει περισσότερα από 30 χρόνια ποινή κάθειρξη με κατηγορίες που ο Ναβάλνι λέει ότι είναι κατασκευασμένες.

Επίσης, ορισμένοι επικριτές του Πούτιν αναφέρουν ότι η χρήση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας δημιουργεί περιθώρια στις αρχές να χειραγωγήσουν χωρίς ανίχνευση το αποτέλεσμα των εκλογών υπέρ του Πούτιν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ τον Αύγουστο, σύμφωνα με τους New York Times, είπε ότι «οι ρωσικές προεδρικές εκλογές δεν είναι πραγματικά δημοκρατία, αλλά δαπανηρή γραφειοκρατία» και ότι ο Πούτιν θα επανεκλεγεί το επόμενο έτος με περισσότερο από το 90% των ψήφων.

Ο Πεσκόφ δήλωσε αργότερα στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ότι τα λόγια του ερμηνεύτηκαν με «εντελώς λάθος τρόπο», λέγοντας απλά ότι ο Πούτιν απολαμβάνει μια άνευ προηγουμένου υποστήριξη από τον ρωσικό λαό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

