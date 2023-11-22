Συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς: Θετικό βήμα, αλλά απομένουν ακόμη πολλά να γίνουν, αναφέρει ο ΟΗΕ

Η συμφωνία ανάμεσα στο Ισράηλ και τη Χαμάς για την απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση του πυρός στη Γάζα είναι "ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά απομένουν ακόμη πολλά να γίνουν", δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες "χαιρετίζει τη συμφωνία που συνήφθη μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς με τη μεσολάβηση του Κατάρ που υποστηρίχθηκε από την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ", υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του οργανισμού σε σύντομη ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα στη Γενεύη.

"Τα Ηνωμένα Έθνη θα κινητοποιήσουν όλο το δυναμικό τους για να υποστηρίξουν την υλοποίηση της συμφωνίας και να μεγιστοποιήσουν τον θετικό αντίκτυπό της στην ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα", πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους χαιρέτισε επίσης τη συμφωνία σε ανάρτησή του στο X, αλλά επέμεινε και αυτός στο ότι "αυτό δεν επαρκεί για να δοθεί τέλος στα δεινά των αμάχων".

Επίσης ζήτησε την απελευθέρωση όλων των ομήρων και, εν αναμονή αυτού, την παροχή περίθαλψης σε όλους όσοι παραμείνουν σε ομηρεία.

Επιπροσθέτως κάλεσε για "μια κατάπαυση του πυρός" που θα επιτρέπει πραγματικά την παροχή βοήθειας σε διάρκεια στους κατοίκους της Γάζας και με πάσα ασφάλεια.

Το Ισραήλ και η Χαμάς ανακοίνωσαν σήμερα τη σύναψη συμφωνίας που προβλέπει την απελευθέρωση 50 ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση Παλαιστίνιων κρατουμένων και για κατάπαυση του πυρός τεσσάρων ημερών στον παλαιστινιακό θύλακα.

Περίπου 240 άνθρωποι απήχθησαν από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας κατά την αιματηρή επίθεσή της στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου, που στοίχισε τη ζωή σε 1.200 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Έκτοτε ο ισραηλινός στρατός σφυροκοπά σε αντίποινα τη Λωρίδα της Γάζας, με τους νεκρούς να ανέρχονται σε πάνω από 14.000, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

