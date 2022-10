Ο Πούτιν έθεσε σε τροχιά στο Διάστημα νέο σύστημα κατασκοπευτικών δορυφόρων - Τι είναι το πρόγραμμα Sfera

Νέο σύστημα τηλεπικοινωνιών στήνει στο Διάστημα ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ενεργοποιώντας το πρόγραμμα Sfera, για το οποίο είχε μιλήσει τον Ιούνιο του 2018.

Το Σάββατο εκτοξεύθηκε πύραυλος Soyuz-2.1b που μετέφερε τρεις δορυφόρους Gonets-M και μια μονάδα Skif-D, από το κοσμοδρόμιο Vostochny, ανέφερε ο ανταποκριτής του TASS.

Μετά από τέσσερις ώρες, μπήκαν σε τροχιά οι δορυφόροι.

