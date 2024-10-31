Nina Dobrev- Shaun White: Αρραβωνιάστηκαν χθες σε ένα παραμυθένιο σκηνικό!

Σχεδόν μετά από 5 χρόνια σχέσης η ηθοποιός Nina Dobrev και ο πρώην αθλητής του Snowboard και πολλαπλός Ολυμπιονίκης Shaun White αρραβωνιάστηκαν χθες μετά από μια επική πρόταση γάμου που ετοίμασε εκείνος με κάθε λεπτομέρεια.

Και ήθελε να της την κάνει καιρό. Για το καλοκαίρι την προετοίμαζε αλλά ο σοβαρός τραυματισμός της στο πόδι που την οδήγησε στο χειρουργείο άλλαξε τα σχέδιά του. Όπως αποκάλυψε η αμερικανική Vogue, o πρώην υπεραθλητής, έβαλε τον manager του να φτιάξει και να στείλει στην κοπέλα του μια πρόσκληση για πριβέ δείπνο από την Anna Wintour την ισχυρή κυρία της μόδας.

Και αυτό πίστευε η ίδια, όταν ετοιμαζόταν για το ραντεβού. Πως πάει να συναντήσει την θρυλική Wintour -εννοείται πως όλη η Vogue συμμετείχε στο κόλπο, εξ' ου και οι αποκλειστικές λεπτομέρειες της πρότασης.

Μπαίνοντας όμως στον χώρο βρήκε τον Shaun, τον φωτογράφο, τον σκύλο τους και ένα μαγικό σκηνικό με κεριά και λευκά λουλούδια. Εκείνος γονάτισε, η πρόταση έγινε και φυσικά πήρε το πολυπόθητο ναι!

RIP Boyfriend, Hello Fiance.... έγραψε εκείνη με πολύ χιούμορ στο δικό της ποστ για τον αρραβώνα τους.

