Η Τζένιφερ Άνιστον με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε γνωστό ότι έδωσε την ψήφο της για την προεδρική κούρσα των ΗΠΑ, στην υποψήφια των Δημοκρατικών, Κάμαλα Χάρις.

«Σήμερα όχι μόνο ψήφισα για την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, για την ελευθερία των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, για τα ίσα δικαιώματα, για ασφαλή σχολεία και για μια δίκαιη οικονομία, αλλά και υπέρ της λογικής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας» έγραψε η σταρ στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram και τη συνόδευσε με μία φωτογραφία που τη δείχνει με το αυτοκόλλητο «Ψήφισα», σύμφωνα με το «Deadline».

«Να θυμάστε όποιος κι αν είστε, όπου κι αν ζείτε, η φωνή σας έχει σημασία. Η ΨΗΦΟΣ σας έχει σημασία. Ξέρω ότι δεν συμφωνούμε σε όλα, και αυτή είναι η ομορφιά αυτής της χώρας, αλλά ΘΕΕ ΜΟΥ, δεν έχετε κουραστεί από αυτό το αρνητικό κλίμα μεταξύ μας; Από τον εκφοβισμό και τις συνεχείς απειλές σε εκείνους που δεν σκέφτονται το ίδιο με τους άλλους;» συμπλήρωσε.

Επιπλέον, η διάσημη ηθοποιός προέτρεψε: «να βάλουμε ένα τέλος σε αυτή την εποχή του φόβου, του χάους και των επιθέσεων στη δημοκρατία μας -και ας ψηφίσουμε κάποιον που θα μας ενώσει και δεν θα συνεχίσει να μας απειλεί με διχασμό».

Και καταλήγει: «Με πολύ περηφάνια ψήφισα την Κάμαλα Χάρις και τον Τιμ Γουόλς. Είμαστε τόσο τυχεροί που έχουμε το δικαίωμα να ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ και αυτές οι εκλογές είναι στα χέρια μας! Μας μένει μόνο μία εβδομάδα μέχρι την ημέρα των εκλογών, γι' αυτό μιλήστε με τους φίλους σας, την οικογένειά σας, τους γείτονές σας και ας βρούμε τον δρόμο να επιστρέψουμε ο ένας στον άλλον με σεβασμό, κοινό σκοπό και ΑΓΑΠΗ».

Πηγή: skai.gr

