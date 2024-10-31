Το TIME βραβεύει το σύστημα ανάλυσης οδηγικής συμπεριφοράς του Volvo EX90 ως μία από τις Καλύτερες Εφευρέσεις του 2024

Είμαστε περήφανοι για την ηγετική μας θέση στην ασφάλεια των αυτοκινήτων. Και, φυσικά, μας τιμά το ότι το TIME ανακήρυξε το σύστημα ανάλυσης οδηγικής συμπεριφοράς (Driver Understanding System) του Volvo EX90 ως μία από τις Καλύτερες Εφευρέσεις του 2024.

Σήμερα, το TIME αποκαλύπτει την ετήσια λίστα με τις Καλύτερες Εφευρέσεις, η οποία περιλαμβάνει 200 εξέχουσες καινοτομίες που, όπως πιστεύει το μέσο, θα αλλάξουν τις ζωές μας. Στη φετινή λίστα, το TIME συμπεριλαμβάνει ως νικητή στην κατηγορία της Αυτοκίνησης το σύστημα ανάλυσης οδηγικής συμπεριφοράς, που αποτελεί στάνταρ εξοπλισμό στη νέα, αμιγώς ηλεκτρική ναυαρχίδα μας.

Το σύστημα ανάλυσης οδηγικής συμπεριφοράς του EX90 είναι ένα νέο, πρωτοποριακό χαρακτηριστικό ασφαλείας, που χρησιμοποιεί τεχνολογία εντοπισμού σε πραγματικό χρόνο για να αντιληφθεί εάν ένας οδηγός είναι υπό την επήρεια μέθης, κουρασμένος ή αφηρημένος, προκειμένου το αυτοκίνητο να παρέμβει για να προσφέρει υποστήριξη, εφόσον χρειάζεται.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το EX90 θα προειδοποιήσει τον οδηγό με μία στιγμιαία δόνηση και, εάν αυτό δεν έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, θα ακολουθήσουν πιο έντονες και συνεχείς προειδοποιήσεις. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι απροσδόκητο, όπως, για παράδειγμα, εάν ένας οδηγός αποκοιμηθεί, το EX90 μπορεί να ακινητοποιηθεί με ασφάλεια και να προειδοποιήσει τους άλλους χρήστες του δρόμου, ενεργοποιώντας τα φώτα κινδύνου («αλάρμ»).

«Το EX90 σχεδιάστηκε για να είναι το ασφαλέστερο Volvo που έχουμε κατασκευάσει ποτέ», λέει ο Jim Rowan (Τζιμ Ρόουαν), ο Διευθύνων Σύμβουλός μας. «Παρόλο που όλα τα αυτοκίνητά μας έχουν εξελιχθεί σύμφωνα με τα πρωτοποριακά μας πρότυπα ασφαλείας, συνεχίζουμε να καινοτομούμε με κάθε νέο Volvo. Εκ μέρους όλων στη Volvo Cars, δηλώνω την ικανοποίησή μου που βλέπω ότι το TIME μάς αναγνωρίζει ως ηγετική δύναμη στην ασφάλεια των αυτοκινήτων.»

Το σύστημα ανάλυσης οδηγικής συμπεριφοράς στο EX90 είναι μία από τις πιο πρόσφατες εφευρέσεις μας στην ασφάλεια, χάρη στην τεχνογνωσία που έχουμε αποκομίσει από την 50ετή και πλέον έρευνά μας σε πραγματικές συνθήκες. Απόρροια της γνώσης μας για το πώς οι οδηγοί αλληλεπιδρούν με τα αυτοκίνητά τους στην πραγματική ζωή, το σύστημα συμβάλλει στην κάλυψη ενός από τα σημαντικά κενά που απομένουν για τον μηδενισμό των συγκρούσεων, υποστηρίζοντας τους ανθρώπους με βάση την κατανόηση των συμπεριφορών και των αναγκών τους.

Η ασφάλεια αποτελεί πάντα την κορυφαία μας προτεραιότητα. Η σύγχρονη ζώνη ασφαλείας τρίων σημείων είναι μία από τις πιο σημαντικές συνεισφορές μας στην ασφάλεια. Την παρουσιάσαμε το 1959 και στη συνέχεια επιτρέψαμε την ελεύθερη χρήση της από όλους, με αποτέλεσμα, όπως υπολογίζεται*, να έχει σώσει πάνω από ένα εκατομμύριο ζωές.

Καθώς κινούμαστε ταχύτερα προς τον στόχο των μηδενικών συγκρούσεων, το EX90 αντιπροσωπεύει μία νέα εποχή στην ασφάλεια για τη Volvo Cars. Το κορυφαίο αμιγώς ηλεκτρικό SUV μας σχεδιάστηκε για να συμβάλλει στην προστασία των ανθρώπων και για να κάνει τις καθημερινές διαδρομές τους πιο εύκολες και πιο απολαυστικές. Επιπλέον, θα γίνεται καλύτερο με την πάροδο του χρόνου, καθώς μαθαίνει από δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και δέχεται ασύρματες (over-the-air) αναβαθμίσεις.

Πηγή: skai.gr

