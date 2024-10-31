ΕΛΣΤΑΤ: Στο 9,3% υποχώρησε η ανεργία τον Σεπτέμβριο

Σε χαμηλό 15 και πλέον ετών, από τον Μάιο του 2009, μειώθηκε η ανεργία τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ ταυτόχρονα η ανεργία των νεών περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο τουλάχιστον από το 2007.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε τον πρώτο μήνα του φθινοπώρου στο 9,3%, δηλαδή 8,5 μονάδες χαμηλότερα σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2019, επιβεβαιώνοντας ότι πλέον έχει σταθεροποιηθεί σε μονοψήφιο επίπεδο και πως η αγορά εργασίας είναι ικανή να απορροφήσει τη σταδιακή αύξηση του κατώτατου και του μέσου μισθού, η οποία καταγράφεται μετά τη λήξη της πανδημίας.

Ο αριθμός των απασχολούμενων αυξήθηκε ελαφρά και ξεπέρασε τα 4,26 εκατομμύρια, ενώ στον αντίποδα ο αριθμός των ανέργων έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008, κάτω από τις 438.000.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης οι άνθρωποι που αναζητούσαν δουλειά αλλά δεν έβρισκαν υπερέβησαν ακόμα και τα 1,3 εκατομμύρια.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν τα στοιχεία της νεανικής ανεργίας, η οποία μετρήθηκε στο 16,3%. Μολονότι η ΕΛΣΤΑΤ δεν δημοσιεύει λεπτομερή χρονοσειρά για την ανεργία στην ηλικιακή ομάδα 15-24 ετών, από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι πρόκειται για την καλύτερη επίδοση που έχει καταγραφεί επίσημα έως σήμερα.



Σημαντική υποχώρηση παρατηρείται και στην ανεργία των γυναικών, η οποία παραδοσιακά είναι μεγαλύτερη από των ανδρών στην Ελλάδα.



Με την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών να αποτελεί σταθερό στόχο της κυβέρνησης, τον Σεπτέμβριο ο επιμέρους δείκτης ανεργίας για τις γυναίκες αποκλιμακώθηκε στο 11,4%, έναντι 21,6% που ήταν τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Η διαφορά από την ανεργία των ανδρών έχει περιοριστεί σχεδόν στο μισό, από τις 7,5 μονάδες προ πενταετίας σε λιγότερο από 4 μονάδες πια.



