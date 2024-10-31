Στο 3,2% ενισχύθηκε ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο, από 3,1% ένα μήνα νωρίτερα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός ανήλθε σε 2% από 1,7% τον Σεπτέμβριο με τον πληθωρισμό στα τρόφιμα στο 2,9% και στις υπηρεσίες στο 3,9%.

Euro area #inflation expected to be 2.0% in October 2024, up from 1.7% in September. Components: services +3.9%, food, alcohol & tobacco +2.9%, other goods +0.5%, energy -4.6% - flash estimate https://t.co/sgfZmd9uBx pic.twitter.com/XkLarms4To October 31, 2024

Στις επιμέρους συνιστώσες του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, οι υπηρεσίες είχαν τη μεγαλύτερη συμβολή με ετήσιο ρυθμό τον Οκτώβριο 3,9% (σταθερός σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο) ακολουθούμενες από την κατηγορία τρόφιμα, αλκοόλ, καπνικά στο 2,9% (έναντι 2,4% τον Σεπτέμβριο).

Τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά είδαν τις τιμές του να αυξάνονται κατά 0,5% (έναντι 0,4% τον Σεπτέμβριο) και ενώ στην ενέργεια μειώθηκαν κατά 4,6% (έναντι -6,1% τον Σεπτέμβριο).

